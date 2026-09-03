Cantor baiano que perdeu pernas em acidente deixa hospital

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O cantor baiano Robert Astro, conhecido como "O Moreninho", recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, após passar 11 dias internado no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Ele perdeu as duas pernas após ficar preso nas ferragens em um acidente de trânsito.

Em nota publicada no Instagram do artista, a assessoria reforçou que ele segue sem acesso à conta, mas agradeceu cada oração e mensagem de carinho ao longo do período.

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"A força e o afeto do público, dos amigos, familiares e de todos que se mobilizaram foram fundamentais para essa etapa da recuperação", disse trecho.

Confira o comunicado na íntegra:

O Moreninho é recebido por multidão

Ao deixar o hospital, Robert seguiu com familiares e amigos para Teofilândia, na região sisaleira da Bahia, sua terra natal. No local, ele foi recebido por uma mutidão, que demonstrou apoio e felicidade com a recuperação.

Em vídeos, o artista aparece emocionado ao perceber a mobilização. Em certo momento, ele recebe de presente uma imagem da Nossa Senhora.

Veja vídeo:

Relembre o acidente

O Moreninho foi internado no dia 23 de agosto, após um acidente em Serrinha. Ele chegou a ficar cinco dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi transferido para a enfermaria na última sexta-feira, 28.

O motorista da caminhonete envolvida na colisão apresentava sinais visíveis de embriaguez, segundo informações policiais. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada.

Cantor de arrocha, O Moreninho, começou a carreira há oito anos e atualmente vive apenas da música. Nas redes sociais, ele acumula 22 mil seguidores e compartilha vídeos sobre o seu trabalho.