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Cantor que perdeu as duas pernas em acidente de trânsito deixa UTI

Artista segue na enfermaria e segundo a família, o quadro de saúde apresenta evolução constante

Alice Paulilo
Por
Robert Astro sai da UTI e segue em enfermaria após perder as duas pernas
Robert Astro sai da UTI e segue em enfermaria após perder as duas pernas - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O cantor Robert Astro, de 25 anos, que perdeu as duas pernas após acidente de trânsito, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Feira de Santana, na última sexta-feira, 28. O artista segue internado na enfermaria da unidade.

Segundo os familiares, Robert apresenta evolução constante no quadro de saúde e segue bem psicologicamente. De acordo com o g1, durante o período de recuperação, ele também conta com uma grande rede de apoio.

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Após o acidente, registrado no último domingo, 23, o artista foi internado na UTI. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário amputar as duas pernas.

Relembre o caso

O cantor Robert Astro, de 25 anos, precisou amputar as duas pernas após ficar prensado entre dois carros em um acidente de trânsito ocorrido na noite do domingo, 23 de agosto, no município de Serrinha.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o acidente aconteceu por volta das 21h30, quando uma caminhonete atingiu a traseira de um dos veículos estacionados. Robert estava em pé entre os dois carros e acabou prensado após o impacto.

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Socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Serrinha, o cantor precisou ser transferido para uma unidade de maior porte devido à gravidade dos ferimentos, onde passou por cirurgia.

O condutor da caminhonete, um homem de 39 anos, foi preso em flagrante e segundo a Polícia Civil (PC), apresentava sinais claros de embriaguez. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo com capacidade psicomotora alterada.

O homem permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

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acidente de trânsito cantor UTI

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