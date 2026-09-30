Baiano, Thiago Aquino entra no TOP 3 com quase 3 milhões de views no YouTube

O cantor baiano Thiago Aquino entrou no pódio do TOP 20 dos artistas com maior média de views por publicação no YouTube em agosto.

Ele ocupa o terceiro lugar, com 2,69 milhões de visualizações. Em segundo está Nauta MC, com 3,69 milhões; e Duda Bertell em primeiro com 8,67 milhões.

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O levantamento foi divulgado por O Cara dos Rankings, um perfil de análise de dados voltado para medir engajamento, desempenho e relevância de influenciadores digitais, criadores de conteúdo e celebridades nas redes sociais.

Metodologia

O ranking é baseado na média de visualizações por publicação no YouTube durante agosto de 2026. É avaliado o total de views dos vídeos publicados no período dividido pelo número de publicações.

O levantamento considera artistas brasileiros e apenas conteúdos publicados no mês. Os dados são extraídos da API oficial do YouTube, que não diferencia tráfego orgânico de impulsionado, ou seja, analisamos o impacto total de audiência gerado pelos conteúdos.

Quem é Thiago Aquino?

O cantor nasceu no bairro Queimadinha, em Feira de Santana. Ele foi para a Paraíba, passou um ano lá e teve o contato com o cantor Lenno, da banda ‘Desejo de Menina’, que na época foi a sua maior inspiração.

Ao voltar para Feira de Santana, Thiago trabalhou como garçom. Ainda como garçom, Thiago teve a oportunidade de cantar pela primeira vez em um bar, e dali em diante ele não quis mais parar.

Ao surgir a oportunidade para gravar um CD de arrocha passou a ganhar mais visibilidade na internet, mas ele queria muito mais, ele desejava ver as pessoas escutando a sua música e após ver esse sonho acontecendo com a música ‘Casamento Cancelado’, gravou a canção ‘Marcha de Núpcias’, de Zé Neto e Cristiano, explodindo nas plataformas musicais, batendo mais de 100 mil players.

No início da carreira, o cantor realizava três shows em um mês. Depois, Thiago chegou a ter 44 shows em um único mês, como no São João de 2022.