Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA

SUCESSO

Baiano, Thiago Aquino entra no TOP 3 com quase 3 milhões de views no YouTube

Cantor ocupa o terceiro lugar do ranking

Edvaldo Sales
Por
Cantor ocupa o terceiro lugar do ranking
Cantor ocupa o terceiro lugar do ranking - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor baiano Thiago Aquino entrou no pódio do TOP 20 dos artistas com maior média de views por publicação no YouTube em agosto.

Ele ocupa o terceiro lugar, com 2,69 milhões de visualizações. Em segundo está Nauta MC, com 3,69 milhões; e Duda Bertell em primeiro com 8,67 milhões.

Tudo sobre Música em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O levantamento foi divulgado por O Cara dos Rankings, um perfil de análise de dados voltado para medir engajamento, desempenho e relevância de influenciadores digitais, criadores de conteúdo e celebridades nas redes sociais.

Leia Também:

ARROCHA E COPA

Thiago Aquino faz multidão arrochar no 1º dia do São João de Cruz
Thiago Aquino faz multidão arrochar no 1º dia do São João de Cruz imagem

FESTA TRICOLOR

Final da Copa do Nordeste terá Thiago Aquino e mais atrações musicais
Final da Copa do Nordeste terá Thiago Aquino e mais atrações musicais imagem

SÃO JOÃO

Thiago Aquino: "O arrocha está dominando o Brasil"
Thiago Aquino: "O arrocha está dominando o Brasil" imagem

Metodologia

O ranking é baseado na média de visualizações por publicação no YouTube durante agosto de 2026. É avaliado o total de views dos vídeos publicados no período dividido pelo número de publicações.

O levantamento considera artistas brasileiros e apenas conteúdos publicados no mês. Os dados são extraídos da API oficial do YouTube, que não diferencia tráfego orgânico de impulsionado, ou seja, analisamos o impacto total de audiência gerado pelos conteúdos.

Quem é Thiago Aquino?

O cantor nasceu no bairro Queimadinha, em Feira de Santana. Ele foi para a Paraíba, passou um ano lá e teve o contato com o cantor Lenno, da banda ‘Desejo de Menina’, que na época foi a sua maior inspiração.

Ao voltar para Feira de Santana, Thiago trabalhou como garçom. Ainda como garçom, Thiago teve a oportunidade de cantar pela primeira vez em um bar, e dali em diante ele não quis mais parar.

Ao surgir a oportunidade para gravar um CD de arrocha passou a ganhar mais visibilidade na internet, mas ele queria muito mais, ele desejava ver as pessoas escutando a sua música e após ver esse sonho acontecendo com a música ‘Casamento Cancelado’, gravou a canção ‘Marcha de Núpcias’, de Zé Neto e Cristiano, explodindo nas plataformas musicais, batendo mais de 100 mil players.

No início da carreira, o cantor realizava três shows em um mês. Depois, Thiago chegou a ter 44 shows em um único mês, como no São João de 2022.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

música Thiago Aquino

Relacionadas

Mais lidas