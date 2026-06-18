Bethânia faz 80: relembre a carreira de sucesso da artista baiana

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Maria Bethânia completa 80 anos nesta quinta-feira, 18. A cantora, nascida em 17 de junho de 1946, começou a frequentar o meio artístico ainda na adolescência, ao lado do irmão Caetano Veloso.

Natural de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, a cantora acumula mais de 60 anos de carreira. Ela se mudou para Salvador em 1960 para estudar e, nos anos seguintes, estreou como cantora na peça ‘Boca de Ouro’ de Nelson Rodrigues.

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Em 1964, participou do show ‘Nós, Por Exemplo’, ao lado de Caetano, Gal Costa, Gilberto Gil e Tom Zé, na inauguração do Teatro Vila Velha, na capital baiana.

O dia 13 de janeiro de 1965 marcou o início oficial de sua carreira, ao se apresentar no show ‘Opinião’, no Rio de Janeiro, a convite da cantora Nara Leão.

De lá até os dias atuais, Bethânia gravou mais de 30 álbuns de estúdio na carreira, entre eles estão:

‘Maria Bethânia’ (1969)

‘Pássaro da Manhã’ (1977)

‘Álibi’ (1978)

‘Mel’ (1979)

‘Talismã’ (1980)

‘Alteza’ (1981)

‘A Beira e o Mar’ (1984)

‘Memórias da Pele’ (1989)

‘Ciclo’ (1983)

Além disso, a cantora ficou conhecida como uma das integrantes da banda hippie ‘Doces Bárbaros’, ao lado de Caetano, seu irmão, e os amigos Gal Costa e Gilberto Gil.

O quarteto decidiu pausar temporariamente suas carreiras solo e criar uma banda real, com roupas, estética hippie e repertório inédito, em vez de cantar apenas sucessos antigos.

Na época, eles se apresentaram durante a Ditadura Militar no Brasil, e a atitude provocativa, combinada a discursos de liberdade, foi alvo de censura pelos militares à época.

Maria Bethânia - Foto: Uendel Galter

Grammy histórico

Bethânia se tornou a primeira artista de Música Popular Brasileira (MPB) a ser premiada com um Grammy. Ela venceu, no início de 2026, na categoria Melhor Álbum de Música Global, ao lado de seu irmão, Caetano Veloso, pelo disco ‘Caetano e Bethânia Ao Vivo’.

A artista também concorreu a Melhor Álbum de Música Global, ao lado de nomes como o indiano Siddhant Bhatia, com o disco ‘Sounds Of Kumbha’; o nigeriano Burna Boy, por ‘No Sign of Weakness’.

Ao longo da história, apenas três mulheres brasileiras foram agraciadas pela Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos antes de Maria Bethânia.

Bethânia faz 80

A celebração dos 80 anos da cantora contará com uma programação que se estende por municípios baianos e pernambucanos.

Em Salvador, o dia começa com uma missa no Santuário Santa Dulce dos Pobres, às 8h30, promovida pelo fã-clube Rosa dos Ventos Bahia.

Ainda na capital, o cantor J. Velloso vai subir no palco da Casa da Mãe para '80 anos de Encanto', um show especial em homenagem a sua irmã. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla.

Na cidade natal de Bethânia, fãs e fiéis vão se reunir às 18h na Basílica Nossa Senhora da Purificação para uma missa de ação de graças.

Fora do território baiano, as comemorações chegam em Camaragibe, Pernambuco, na Exposição da 3ª Oficina de Poesia, Música e Desenho, do Projeto Dra Maricotinha, na Câmara Municipal, a partir das 18h30.