Bruno e Marrone cancelam shows e surpreendem fãs

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A dupla sertaneja Bruno e Marrone cancelou os seus próximos shows. O cancelamento ocorre porque o cantor Bruno passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana.

A informação foi divulgada pela CNN Brasil. Um show dos cantores que aconteceria na sexta-feira, 2, foi cancelado por meio das redes sociais do estabelecimento.

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Ainda não há confirmação se outras apresentações também serão suspensas após a cirurgia do artista.

Marrone também já se afastou dos palcos

Em março, Marrone também precisou se afastar dos palcos após passar por uma cirurgia de hemorroidas. Na época, cerca quatro shows da dupla foram cancelados devido a complicações do procedimento cirúrgico.

1 de 3 | Foto: Reprodução| Instagram | brunoemarrone

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Já em maio de 2025, ele caiu do palco durante uma apresentação. A queda resultou em um corte no supercílio, fraturou um dedo e trincou cinco costelas.