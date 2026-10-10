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OBESIDADE

Cantor do Pagodart perde mais de 108 kg e pretende voltar aos palcos

Luciano Babu finalizou mais uma etapa da luta contra a obesidade mórbida, a bariátrica

Alice Paulilo
Por
Luciano Babu perde mais de 108 kg e faz bariátrica; veja
Luciano Babu perde mais de 108 kg e faz bariátrica; veja - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

O cantor da banda Pagodart, Luciano Miranda, mais conhecido como Babu, compartilhou uma grande mudança após perder mais de 108 kg na luta contra a obesidade mórbida. Dono do bordão “Pagodaaaart”, o pagodeiro, que chegou a pesar mais de 300 kg e agora almeja voltar aos palcos.

Luciano Babu se afastou da vida artística há seis anos por conta da comorbidade, mas há três passou a se dedicar ao processo intenso de perda de peso. Em 28 de agosto deste ano, ele realizou a cirurgia bariátrica, finalizada com sucesso, concluindo assim, mais uma etapa da luta.

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“Quando eu decidi operar, levou mais de 10 anos [até que estivesse apto a passar pela cirurgia]”, disse Babu nas redes sociais.

Cirurgia foi a virada de chave para o pagodeiro

Babu após cirurgia bariátrica
Babu após cirurgia bariátrica - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Para o cantor, a cirurgia foi o primeiro passo para voltar não só a se apresentar, mas a viver a vida cotidiana com mais leveza e praticidade.

“Eu não estava mais aguentando. Estava mentindo para mim mesmo. Minha mente queria fazer um monte de coisas, mas o corpo não atendia. Eu queria mais qualidade de vida para aproveitar meus netos.”

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Babu deu voz a vários sucessos do Carnaval de Salvador, como Se Você Quer Tome e Smirnofay. No decorrer da sua carreira, o artista passou por bandas como Psirico, A Bronkka, Saiddy Bamba, Os Bambaz e Gente da Gente.

“Pode esperar, minha Bahia!”, vibrou após a finalização da bariátrica.

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música Obesidade

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