Cantor do Pagodart perde mais de 108 kg e pretende voltar aos palcos

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O cantor da banda Pagodart, Luciano Miranda, mais conhecido como Babu, compartilhou uma grande mudança após perder mais de 108 kg na luta contra a obesidade mórbida. Dono do bordão “Pagodaaaart”, o pagodeiro, que chegou a pesar mais de 300 kg e agora almeja voltar aos palcos.

Luciano Babu se afastou da vida artística há seis anos por conta da comorbidade, mas há três passou a se dedicar ao processo intenso de perda de peso. Em 28 de agosto deste ano, ele realizou a cirurgia bariátrica, finalizada com sucesso, concluindo assim, mais uma etapa da luta.

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“Quando eu decidi operar, levou mais de 10 anos [até que estivesse apto a passar pela cirurgia]”, disse Babu nas redes sociais.

Cirurgia foi a virada de chave para o pagodeiro

Babu após cirurgia bariátrica - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Para o cantor, a cirurgia foi o primeiro passo para voltar não só a se apresentar, mas a viver a vida cotidiana com mais leveza e praticidade.

“Eu não estava mais aguentando. Estava mentindo para mim mesmo. Minha mente queria fazer um monte de coisas, mas o corpo não atendia. Eu queria mais qualidade de vida para aproveitar meus netos.”

Babu deu voz a vários sucessos do Carnaval de Salvador, como Se Você Quer Tome e Smirnofay. No decorrer da sua carreira, o artista passou por bandas como Psirico, A Bronkka, Saiddy Bamba, Os Bambaz e Gente da Gente.

“Pode esperar, minha Bahia!”, vibrou após a finalização da bariátrica.

