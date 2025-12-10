Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Cantor famoso é esfaqueado até a morte e filho é o principal suspeito

Com 71 anos, cantor foi encontrado morto em casa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/12/2025 - 8:05 h
Jubilant Sykes tinha 71 anos
Jubilant Sykes tinha 71 anos -

O cantor de ópera Jubilant Sykes, de 71 anos, foi encontrado morto em sua casa, em Santa Monica, na Califórnia, nos Estados Unidos. O artista indicado ao Grammy teria sido esfaqueado até a morte, segundo o canal KTLA.

A polícia foi chamada na casa do artista por volta das 21h20 dessa terça-feira, 9. No local, encontraram o Sykes e ele foi declarado morto no local com “ferimentos graves”.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Leonardo lamenta morte de ente querido: “Segurou muitas broncas”
Beyoncé aciona Justiça após teaser polêmico do filme de Bolsonaro
Brown, Saulo e mais: Farol da Barra entre em clima de Carnaval com shows

Filho é o principal suspeito

O principal suspeito é o filho da vítima, Micah Sykes, de 31 anos. “O suspeito, Micah Sykes, de 31 anos, filho da vítima, foi encontrado dentro da residência e detido sem incidentes”, disse a polícia.

De acordo com as autoridades, ele será indiciado por suspeita de homicídio e o caso será apresentado ao Ministério Público do Condado de Los Angeles para análise.

Trajetória de Jubilant Sykes

Jubilant Sykes se apresentou em locais prestigiados, como o Metropolitan Opera, a Deutsche Oper Berlin, o Carnegie Hall, o Kennedy Center, o Barbican Centre de Londres, o Apollo Theater, o Hollywood Bowl, o New Orleans Jazz Festival e outros.

Além disso, ele foi indicado ao Grammy por seu papel na gravação da missa de Leonard Bernstein, em 2009.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jubilant Sykes tinha 71 anos
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Jubilant Sykes tinha 71 anos
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Jubilant Sykes tinha 71 anos
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Jubilant Sykes tinha 71 anos
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x