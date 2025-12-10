CRIME
Cantor famoso é esfaqueado até a morte e filho é o principal suspeito
Com 71 anos, cantor foi encontrado morto em casa
Por Edvaldo Sales
O cantor de ópera Jubilant Sykes, de 71 anos, foi encontrado morto em sua casa, em Santa Monica, na Califórnia, nos Estados Unidos. O artista indicado ao Grammy teria sido esfaqueado até a morte, segundo o canal KTLA.
A polícia foi chamada na casa do artista por volta das 21h20 dessa terça-feira, 9. No local, encontraram o Sykes e ele foi declarado morto no local com “ferimentos graves”.
Filho é o principal suspeito
O principal suspeito é o filho da vítima, Micah Sykes, de 31 anos. “O suspeito, Micah Sykes, de 31 anos, filho da vítima, foi encontrado dentro da residência e detido sem incidentes”, disse a polícia.
De acordo com as autoridades, ele será indiciado por suspeita de homicídio e o caso será apresentado ao Ministério Público do Condado de Los Angeles para análise.
Trajetória de Jubilant Sykes
Jubilant Sykes se apresentou em locais prestigiados, como o Metropolitan Opera, a Deutsche Oper Berlin, o Carnegie Hall, o Kennedy Center, o Barbican Centre de Londres, o Apollo Theater, o Hollywood Bowl, o New Orleans Jazz Festival e outros.
Além disso, ele foi indicado ao Grammy por seu papel na gravação da missa de Leonard Bernstein, em 2009.
