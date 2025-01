Cantor sertanejo morre de parada cardíaca aos 33 anos

Fãs prestaram homenagens - Foto: Reprodução | Instagram

O cantorsertanejo Rodolfo Fávero, de 33 anos, faleceu no último sábado, 18, vítima de uma parada cardíaca. Conhecido como "a voz bruta do sertanejo", Rodolfo conquistou fãs com sucessos como 'Jeito de Caboclo', 'Namorada Raíz' e 'Seguindo Seus Passos'.

A notícia foi confirmada por meio de uma publicação no perfil oficial do artista no Instagram: "É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Fávero." Nos comentários, fãs expressaram tristeza e incredulidade: "Meus mais sinceros sentimentos", comentou um. "Sem acreditar", lamentou outro.

De acordo com informações da revista Quem, o cantor foi internado no Hospital das Clínicas antes do falecimento, e uma autópsia está sendo realizada para aprofundar as causas da morte.

Uma espetaria que havia contratado o cantor para um show na mesma noite também prestou homenagem: "Hoje era para ter sido uma noite de muita música e momentos agradáveis com você cantando aqui, mas Deus te quis do lado dele. Vai em paz, Deus abençoe sua família, obrigada pelos momentos vividos aqui."

A última postagem feita nas redes sociais do artista, em 7 de janeiro, mostrava a intensa agenda de shows, que incluía apresentações em Guariba, Taquaritinga, Monte Alto e Ribeirão Preto.