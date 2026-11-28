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Uma das bandas mais populares do mundo, o Coldplay quase incluiu Salvador em sua rota de apresentações. Em entrevista ao portal A TARDE, Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova, revelou que já houve tratativas para trazer o grupo britânico à capital baiana, mas que as negociações não avançaram após o cancelamento de uma turnê.

Apesar da tentativa frustrada, a possibilidade de receber a banda não está descartada. Questionado sobre qual atração internacional mais gostaria de trazer a Salvador, Gonzaga elegeu o grupo liderado por Chris Martin.

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“Eu acho que o Coldplay, por onde ele passou, ele deu sold out em todas as arenas no mundo. Eu não tenho dúvida que é um show bastante relevante para qualquer país”, afirmou.

O gestor também citou a banda irlandesa U2 entre as atrações que gostaria de receber na capital baiana.

“Seria icônico, né, pra nossa cidade. Seria maravilhoso. É um grande, é um grande sonho”, declarou.

Coldplay combina com Salvador?

Para além do potencial comercial da banda, Gonzaga acredita que Salvador reúne características que dialogam com o perfil do grupo britânico, especialmente pela receptividade do público baiano e pelo envolvimento dos músicos com causas sociais.

Durante a entrevista, o gestor relembrou uma visita da banda a um projeto voltado para crianças com câncer em São Paulo e destacou a hospitalidade dos baianos.

“O baiano é o público mais receptivo do Brasil. Não tenho, eu não tenho dúvida nenhuma, né? A gente tem no DNA nosso esse espírito de receber, né, de servir. Acho que isso é importante”, declarou.

Salvador ganha força no mercado internacional

A possibilidade de receber atrações como o Coldplay ganha espaço em meio ao fortalecimento de Salvador na rota dos grandes shows internacionais. Após as apresentações de Guns N' Roses e Maroon 5, a Arena Fonte Nova se prepara para receber Shakira, em 6 de janeiro de 2027.

Com a apresentação da colombiana, o estádio alcançará a marca inédita de três grandes shows internacionais em menos de um ano.

Segundo Gonzaga, os resultados positivos desses espetáculos têm contribuído para mudar a percepção das grandes produtoras sobre a capital baiana.

“Claro que todos esses shows deram visibilidade para que novas produtoras se interessem por esse destino que é Salvador”, afirmou.

Apesar do desejo de trazer o Coldplay, ainda não há confirmação de novas negociações ou previsão de uma apresentação da banda na Bahia.