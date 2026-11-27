Alpha Blondy é o mais novo soteropolitano. O cantor e compositor marfinense recebeu o Título de Cidadão de Salvador na tarde desta sexta-feira, 27, na Casa do Olodum, localizada no Pelourinho, cartão postal da capital baiana.

A honraria reconhece a contribuição do artista para a cultura afro-diaspórica e o fortalecimento dos laços entre a Bahia e o continente africano. Além de sua parceria de mais de 30 anos com a banda Olodum, que converge na luta contra o racismo, valorização da identidade negra e na internacionalização da música.

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Presidente institucional do Bloco Olodum, Marcelo Gentil afirmou que o artista tem uma conexão ancestral de conexão com a cultura soteropolitana. “Essa coisa não é por acaso. Essa identidade não é algo que parece que foi descoberto ou no acaso, é algo que tem uma ligação que a gente sabe de onde vem”, disse ele ao portal A TARDE.

“Alpha Blondy é uma referência do reggae aqui para os regueiros de Salvador, da Bahia e do Brasil. Essa ligação mostra que nós temos muito a ver e aprender com as experiências africanas, assim como eles também têm muito a ver e aprender conosco”, disparou.

Marcelo ainda celebrou a escolha da Casa do Olodum para sediar a entrega dessa honraria tão importante para a cultura regueira. “Uma oportunidade que não se perde, né? Então, ganha Salvador, Alpha Blondy, a cultura regueira e o nosso povo, por essa reconstrução da relação ancestral. No final de contas ganha todo mundo”, concluiu.

União entre Salvador e África na cultura

Autor da proposta de entrega do título, o vereador Hamilton Assis (PSOL) afirmou que a relação de Alpha Blondy com Salvador vai para além da música. A contribuição do artista africano perpétua na cultura, economia e educação.

“Ele fez uma música especialmente dedicada à Bahia e convidou o Olodum para fazer uma participação especial, aquilo que hoje é chamado de feat, e que deu um caldo musical bem bacana”, disse ele.

“Então, a relação do Olodum, e da cultura soteropolitana, com Alpha Blondy é exatamente essa, uma relação de parceria musical, só que é muito mais do que isso. É uma relação de irmandade e cumplicidade de duas culturas, de dois povos que se complementam”.

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3 de 4 Cantor recebeu honraria na Casa do Olodum | Foto: Reprodução | Instagram

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“Olodum e Alpha Blondy juntos são aquilo que nós costumamos chamar de uma diplomacia, que não é diplomacia oficial feita pelos governos, mas a diplomacia do povo, em que o Olodum faz a sua parte, Alpha Blondy faz a sua parte, e dessa forma aproxima baianos e marfinenses”, completou.

Alpha Blondy celebra título de Cidadão de Salvador

Durante a honraria, que aconteceu nesta sexta-feira, 27, Alpha Blondy agradeceu a homenagem e destacou que o acolhimento que recebeu em Salvador foi tão especial que ele não o recebeu em nenhum outro lugar do mundo.

"O acolhimento que eu recebi, eu não recebi em outro lugar fora daqui, eu fiquei impressionado, pela humildade, o calor, de todos irmãos e irmãs do Brasil", destacou o cantor.

A entrega do título acontece durante o Mês da Consciência Negra, que foi celebrado no dia 20 de novembro em todo o Brasil. Essa representatividade evidencia o papel do Olodum na promoção do intercâmbio entre o Brasil e a África, difundindo a cultura afro-brasileira e projetando Salvador como destino de turismo cultural e afrocentrado.