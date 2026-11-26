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O Parque Shopping Bahia recebe, neste sábado, 28, uma edição do Baile da Melhor Idade em Lauro de Freitas. Com entrada gratuita, o evento transforma a praça de alimentação em pista de dança das 16h às 20h, reunindo moradores de todas as faixas etárias.

A iniciativa ocorre em parceria com o Movimento de Luta das Pessoas Com Deficiência e Idosas de Lauro de Freitas, presidido por Josy Luz.

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Repertório de três décadas e convivência entre gerações

Batizado de "Uma Viagem no Túnel do Tempo", o baile reúne canções dos anos 1950, 1960 e 1970. A programação busca promover o acesso à cultura, o envelhecimento ativo e o encontro entre públicos que viveram essas décadas e familiares de gerações posteriores.

O público pode comparecer com vestimentas inspiradas nas décadas selecionadas. A organização orienta que as roupas atendam às necessidades de mobilidade e conforto de cada participante.

Objetivos e atividades da programação

Acesso à cultura: disponibilidade de música e dança sem cobrança de ingresso.

disponibilidade de música e dança sem cobrança de ingresso. Integração de públicos : participação aberta a moradores de todas as idades no mesmo espaço.

: participação aberta a moradores de todas as idades no mesmo espaço. Protagonismo : valorização da presença da pessoa idosa em atividades de lazer na cidade.

: valorização da presença da pessoa idosa em atividades de lazer na cidade. Caracterização opcional : uso de roupas temáticas das décadas de 1950, 1960 e 1970.

Crescimento da população idosa na Bahia

A realização do baile acompanha o avanço do envelhecimento populacional registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no estado. Segundo o órgão, a Bahia soma 2,464 milhões de habitantes com 60 anos ou mais, índice que corresponde a 16,6% da população baiana.

Os dados mostram a evolução desse perfil demográfico ao longo das décadas

1970 : pessoas com 60 anos ou mais representavam 5,0% dos moradores do estado.

: pessoas com 60 anos ou mais representavam 5,0% dos moradores do estado. 2010 a 2022 : a idade mediana da população na Bahia passou de 28 para 35 anos.

: a idade mediana da população na Bahia passou de 28 para 35 anos. Projeção para 2070 : o estado deve alcançar 5,171 milhões de pessoas idosas, o equivalente a 40,3% dos habitantes, ocupando a segunda posição proporcional no país.

Para a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, a proposta do evento utiliza a música para conectar gerações. "Queremos que o Baile da Melhor Idade seja uma tarde de encontro entre gerações, em que quem viveu essas décadas possa reviver memórias e quem é mais jovem possa aprender e se divertir junto", declara a gestora.