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O Festival Internacional Viva o Circo ano XLI será realizado desta quinta-feira, 3, até domingo, 13 de dezembro, sob o tema “Em Rede”, no Circo Picolino, em Salvador. A programação é gratuita e reúne espetáculos, atividades formativas, encontros, intercâmbios e experiências circenses.

Entre os destaques estão a participação da companhia argentina manoAmano Circo, a Noite de Variedades “Brega da Casa”, os espetáculos “Circo em Família” e “Magia”, o tradicional “Todo Mundo Vai ao Circo” e o cortejo circense do Picolino, além de criações protagonizadas por artistas e alunos da Escola Picolino de Artes do Circo.

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A iniciativa foi contemplada pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos repassados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura.

Já o Circo e Escola Picolino de Artes do Circo recebeu apoio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas – Espaços Artísticos, da Fundação Nacional das Artes (Funarte), por meio do projeto “O Espetáculo Não Pode Parar”.

A programação também contará com recursos de acessibilidade, como interpretação em Libras e audiodescrição. O espaço dispõe ainda de rampas de acesso e piso tátil.

Confira a programação:

3 de dezembro (quinta-feira) | 19h30

Em Rede – Espetáculo da II Residência de Formação e Qualificação Técnico-Artística em Circo.

4 de dezembro (sexta-feira)

19h30 – Kinematos – manoAmano Circo (Argentina).

– manoAmano Circo (Argentina). 20h30 – POR ACASO – Cia Circonstance, com Alexis Ayala e Pauline Zoé.

5 de dezembro (sábado)

19h30 – Abertura da noite Brega da Casa

– Abertura da noite Brega da Casa 21h – Brega da Casa – Fulanas Cia de Circo e Coletivo Casa 4, com participações de artistas convidados.

6 de dezembro (domingo)

10h – Vivência circense

– Vivência circense 11h – Circo em Família – Nariz de Cogumelo.

– Circo em Família – Nariz de Cogumelo. 16h – Magia – Palhaço Biribinha.

9 de dezembro (quarta-feira) | 16h

Encontro de Escolas de Lona de Circo da Bahia – participação do Circo Redondo, Circo do Capão, Circo de Itacaré, Circo Picolino e FUNCEB.

10 de dezembro (quinta-feira)

9h30 – Todo Mundo Vai ao Circo – Cia. Picolino.

– Cia. Picolino. 13h às 18h – Encontro de Malabares – oficinas, atividades abertas ao público e competições.

11 de dezembro (sexta-feira) | 19h30

Variedades – apresentação conduzida por Verônica Tamaoki, com artistas convidados de diferentes especialidades circenses.

12 de dezembro (sábado)

18h – Antes do Clique – espetáculo do projeto Artes do Circo – Curso de Iniciação Circense.

– espetáculo do projeto Artes do Circo – Curso de Iniciação Circense. 19h30 – Em Rede – apresentação da Residência de Formação e Qualificação Técnico-Artística em Circo.

13 de dezembro (domingo) | 16h