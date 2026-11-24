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A Banda Cura se apresenta nesta quinta-feira, 26, às 21h, com o show “Escute”, na tradicional Varanda do SESI, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A apresentação contará com participações especiais de Neto Lobo, Lucas Argolo e Alexandre Laranjeiras, integrante da Banda Soteropolitanos.

O espetáculo leva o nome do EP mais recente lançado pelo grupo e marca uma etapa importante de seu processo artístico. “É a oportunidade que temos de apresentar as composições ao vivo e receber o retorno do público”, afirma Ramon Argolo, fundador do grupo.

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O músico destaca ainda a importância das apresentações para o fortalecimento da carreira autoral. “A construção de uma carreira autoral depende tanto do desenvolvimento do repertório quanto da capacidade de fazê-lo circular, o que amplia nosso relacionamento também com outros músicos e com produtores e espaços culturais”, complementou.

Os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos diretamente no local, antes do show, ou antecipadamente, pelo WhatsApp, no número (71) 99217-5748.