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Os fãs de Guilherme Arantes terão a chance de assistir ao show da turnê “50 Anos-Luz”, que celebra os 50 anos de carreira do artista, nesta sexta-feira, 27, às 19h, na Concha Acústica, em Salvador.

O espetáculo reúne alguns dos seus maiores sucessos, que ajudaram a construir sua trajetória e permanecem na memória afetiva de diferentes gerações, como “Amanhã”, “Planeta Água”, “Um Dia, Um Adeus” e “Cheia de Charme”.

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Em entrevista ao A TARDE, o artista comentou sobre a escolha do repertório, sua relação com a Bahia e o legado construído ao longo de cinco décadas.

Segundo Guilherme, o show vai além da reunião de seus maiores sucessos. A proposta é apresentar diferentes fases de sua carreira.

“É um show muito bem montado técnica e artisticamente, mostrando com qualidade o meu universo sonoro e poético. Tem todas as músicas mais conhecidas que o público espera, e muitas outras adicionais, que construíram um acervo robusto, 100% autoral”, afirmou.

Sobre o retorno a Salvador, destacou a ligação afetiva e espiritual com a cidade e a expectativa de se apresentar novamente na Concha.

“Ihhh, esse é o show mais esperado do ano para mim, por vários motivos. Eu tenho uma ligação, um ‘visgo’ especial com a cidade, com a Bahia, por razões espirituais. [...] Fui escolhido e escolhi a Bahia, então entrar na Concha para mim é um ato sagrado de conexão. Eu tenho loucura pela Bahia, um amor tão verdadeiro e real”, declarou.

Ao refletir sobre os 50 anos de carreira, destacou a importância da relação construída com o público e do legado de suas músicas. “A maior conquista é ter uma marca pessoal, um estilo, poder desenvolver um "nicho" inconfundível e conquistar um público tão especial e sensível, que guarda com carinho as emoções profundas de tantas músicas em suas vida", disse.

"Minhas músicas já duraram 50 anos. Para 500, meio milênio, é só um zerinho a mais”, complementou.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira) e podem ser adquiridos pelo Sympla, na bilheteria do TCA ou pelo WhatsApp (71) 98441-8262.