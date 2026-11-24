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O cantor porto-riquenho Bad Bunny e o britânico Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, estão confirmados como atrações da festa de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outras atrações internacionais estão em negociação para integrar a programação, segundo informações divulgadas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, nesta terça-feira, 24.

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Outros artistas internacionais cotados para a festa de posse

O cantor franco-espanhol Manu Chao e o guitarrista norte-americano Tom Morello, conhecido por seu trabalho nas bandas Rage Against the Machine e Audioslave, estão entre os nomes cotados.

Os dois possuem trajetórias artísticas marcadas pelo envolvimento com causas sociais e políticas.

“Janjapalooza 2”

O evento musical, previsto para a noite de 5 de janeiro de 2027, está sendo organizado pela primeira-dama, Janja da Silva, e ganhou o apelido de “Janjapalooza 2”.

Janja deve fechar a lista das principais atrações até sexta-feira, 27. Escolhida por Lula para coordenar a organização do evento, a primeira-dama volta a assumir a função que desempenhou na posse presidencial de 2023.

Na ocasião, a celebração musical ficou conhecida como Janjapalooza e reuniu artistas de diferentes gerações e estilos da música brasileira.

A programação completa da festa ainda não foi anunciada oficialmente.