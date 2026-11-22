SHAKIRA EM SALVADOR
Ingressos para show de Shakira em Salvador são anunciados
Cantora trará sua turnê para algumas cidades do Brasil
Shakira está mais do que confirmada em Salvador, Bahia, em 2027. A cantora trará sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” para o Brasil e passará pela capital baiana no dia 6, com show exclusivo na Arena Acelen Fonte Nova.
A venda de ingressos já foi anunciada e será liberada oficialmente na próxima quinta-feira, 26. Os fãs cadastrados na lista de espera poderão comprar a partir das 10 horas de maneira online, enquanto o público geral poderá comprar fisicamente às 11 horas e online às 12.
O site oficial de vendas é o feverup.com e o ponto físico da capital baiana estará localizado no 3º piso do Shopping da Bahia, com horário de funcionamento das 9h às 22h, durante todos os dias.
Valores e setores
Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados pela empresa organizadora. No entanto, a informação é que as compras poderão ser parceladas em até 3x sem juros e de 4x a 12x com juros.
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Os setores disponíveis são:
- Pit 01/02;
- Frontstage;
- Pista;
- Arquibancada Leste Intermediária;
- Arquibancada Superior;
- Arquibancada Leste Inferior;
- Arquibancada Oeste Inferior;
- e Lounge Premium.
Outros shows no Brasil
Além da apresentação em Salvador, Shakira passará por outras cidades do Brasil entre dezembro e janeiro. O show mais recente dela no país foi no dia 2 de maio de 2026, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, dentro do projeto “Todo Mundo no Rio”.
Confira a lista de cidades onde ela se apresentará:
- 31/12 - Balneário Camboriú SC - Av. Atlântica/Norte
- 03/01 - Cariacica ES - Estádio Kleber Andrade
- 06/01 - Salvador BA - Arena Acelen Fonte Nova
- 09/01 - Fortaleza CE - Arena Castelão