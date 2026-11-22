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Shakira está mais do que confirmada em Salvador, Bahia, em 2027. A cantora trará sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” para o Brasil e passará pela capital baiana no dia 6, com show exclusivo na Arena Acelen Fonte Nova.

A venda de ingressos já foi anunciada e será liberada oficialmente na próxima quinta-feira, 26. Os fãs cadastrados na lista de espera poderão comprar a partir das 10 horas de maneira online, enquanto o público geral poderá comprar fisicamente às 11 horas e online às 12.

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O site oficial de vendas é o feverup.com e o ponto físico da capital baiana estará localizado no 3º piso do Shopping da Bahia, com horário de funcionamento das 9h às 22h, durante todos os dias.

Valores e setores

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados pela empresa organizadora. No entanto, a informação é que as compras poderão ser parceladas em até 3x sem juros e de 4x a 12x com juros.

Os setores disponíveis são:

Pit 01/02;

Frontstage;

Pista;

Arquibancada Leste Intermediária;

Arquibancada Superior;

Arquibancada Leste Inferior;

Arquibancada Oeste Inferior;

e Lounge Premium.

Outros shows no Brasil

Além da apresentação em Salvador, Shakira passará por outras cidades do Brasil entre dezembro e janeiro. O show mais recente dela no país foi no dia 2 de maio de 2026, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, dentro do projeto “Todo Mundo no Rio”.

Confira a lista de cidades onde ela se apresentará: