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Após 56 anos de carreira, Chitãozinho e Xororó anunciaram que vão se aposentar dos palcos. A decisão foi revelada em entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo, 22, à jornalista Poliana Britta.

Formada pelos irmãos José Lima Sobrinho, o Chitãozinho, e Durval de Lima, o Xororó, a dupla iniciou a trajetória musical em 1970 e se tornou uma das principais referências da música sertaneja brasileira.

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Até o momento, os cantores não divulgaram quando pretendem realizar as últimas apresentações nem se planejam uma turnê de despedida.

Chitãozinho e Xororó marcaram gerações na música sertaneja

Ao longo de mais de cinco décadas de parceria, os irmãos ajudaram a transformar a música sertaneja e ampliar o alcance do gênero no Brasil. A partir dos anos 1980, aproximaram a sonoridade caipira de elementos do pop, contribuindo para levar o estilo a novos públicos.

Com mais de 40 milhões de discos vendidos e seis prêmios Grammy Latino, os artistas construíram um repertório de sucessos conhecido por diferentes gerações. Entre as músicas mais populares estão 'Evidências', 'Fio de Cabelo', 'Sinônimos', 'Galopeira' e 'Nuvem de Lágrimas'.

Último álbum foi lançado em 2026

Mesmo após décadas de estrada, Chitãozinho e Xororó continuaram investindo em novos projetos. Em junho de 2026, a dupla lançou o audiovisual Meninos de Roça, gravado ao vivo em um haras em Jaguariúna, no interior de São Paulo.

O trabalho celebra as origens musicais dos irmãos e conta com participações de Vanessa da Mata, Almir Sater e do grupo Traia Véia. A produção também resgata a ligação dos cantores com o universo rural, presente desde o início da carreira.

Com o anúncio da aposentadoria, a trajetória da dupla entra em uma nova fase, após mais de meio século de apresentações e contribuições para a música brasileira.