MORTE APÓS SHOW
Integrante do pagode Nosso Sentimento morre aos 43 anos após show
Profissional foi levado a um hospital após passar mal
O grupo de pagode Nosso Sentimento confirmou neste sábado, 21, a morte de José Carlos Resende, integrante da equipe técnica que acompanhava a banda em apresentações pelo país. Aos 43 anos, ele passou mal depois de um show em Santos Dumont, na Zona da Mata de Minas Gerais, foi levado a um hospital, mas não resistiu.
A morte foi comunicada pelo grupo nas redes sociais. A causa do mal-estar não foi informada.
Profissional passou mal após apresentação
José Carlos acompanhava a banda na noite de sexta-feira, 20, durante um evento de inauguração da iluminação natalina de Santos Dumont. Segundo informações do Portal 14B, ele começou a passar mal depois da apresentação, quando a equipe se preparava para deixar o local.
Leia Também:
Uma ambulância do município prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o profissional ao Hospital Misericórdia de Santos Dumont. Ele chegou à unidade com uma parada cardiorrespiratória e foi entubado. Apesar das tentativas de reanimação, morreu no hospital.
Banda lamenta morte
Em publicação nas redes sociais, o Nosso Sentimento manifestou pesar pela perda e destacou a participação de José Carlos na trajetória do grupo.
“É com profunda tristeza que o Nosso Sentimento comunica o falecimento de José Carlos Resende, profissional que nos acompanhava em nossa trajetória musical. Sua partida inesperada nos deixou profundamente abalados”, informou a banda.
Na mensagem, o grupo também prestou solidariedade aos familiares e amigos do profissional e afirmou que ele deixa sua contribuição e a lembrança do trabalho realizado com a equipe.