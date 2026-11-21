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O grupo de pagode Nosso Sentimento confirmou neste sábado, 21, a morte de José Carlos Resende, integrante da equipe técnica que acompanhava a banda em apresentações pelo país. Aos 43 anos, ele passou mal depois de um show em Santos Dumont, na Zona da Mata de Minas Gerais, foi levado a um hospital, mas não resistiu.

A morte foi comunicada pelo grupo nas redes sociais. A causa do mal-estar não foi informada.

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Profissional passou mal após apresentação

José Carlos acompanhava a banda na noite de sexta-feira, 20, durante um evento de inauguração da iluminação natalina de Santos Dumont. Segundo informações do Portal 14B, ele começou a passar mal depois da apresentação, quando a equipe se preparava para deixar o local.

Uma ambulância do município prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o profissional ao Hospital Misericórdia de Santos Dumont. Ele chegou à unidade com uma parada cardiorrespiratória e foi entubado. Apesar das tentativas de reanimação, morreu no hospital.

Banda lamenta morte

Em publicação nas redes sociais, o Nosso Sentimento manifestou pesar pela perda e destacou a participação de José Carlos na trajetória do grupo.

“É com profunda tristeza que o Nosso Sentimento comunica o falecimento de José Carlos Resende, profissional que nos acompanhava em nossa trajetória musical. Sua partida inesperada nos deixou profundamente abalados”, informou a banda.

Na mensagem, o grupo também prestou solidariedade aos familiares e amigos do profissional e afirmou que ele deixa sua contribuição e a lembrança do trabalho realizado com a equipe.