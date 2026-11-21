A vida no campo fez parte da trajetória de Sérgio Reis por décadas, mas o cantor decidiu deixar os negócios na agropecuária para se dedicar à carreira artística.

Aos 86 anos, o artista conta que vendeu o gado e as terras produtivas que possuía, encerrando uma fase em que chegou a administrar propriedades rurais, criar milhares de cabeças de boi e até encontrar ouro em uma de suas fazendas.

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Apesar de ter nascido em São Paulo e não ter tradição familiar no campo, Sérgio Reis desenvolveu uma ligação com o interior do Brasil durante as viagens para shows. A aproximação com a música sertaneja também foi decisiva para essa mudança de trajetória.

Sérgio Reis encontrou ouro em uma de suas fazendas

Um dos episódios mais curiosos da passagem do cantor pelo agronegócio foi relatado por ele em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., em 2023. Durante uma obra na Fazenda São Bento, em Cuiabá, no Mato Grosso, funcionários encontraram pepitas de ouro a cerca de meio metro de profundidade.

A descoberta ocorreu durante a preparação do terreno para uma barragem, construída em parceria com um vizinho que queria criar um lago artificial para atrair visitantes ao restaurante. Antes de alagar a área, Sérgio Reis e seu gerente demarcaram os limites das propriedades.

Foi durante esse trabalho que a equipe encontrou o metal precioso. Segundo o cantor, ele levou uma das pepitas a um joalheiro, que confirmou se tratar de ouro de 18 quilates. Depois da avaliação, mandou continuar a escavação e contou ter conseguido reunir o equivalente a dois baldes de pepitas.

A mudança de direção veio depois de uma apresentação de “Menino da Porteira” em um baile no interior de Minas Gerais - Foto: Reprodução / Youtube

Sérgio Reis recusou propostas para explorar ouro em fazenda

Mesmo diante da descoberta, Sérgio Reis afirmou que não quis transformar a área em um empreendimento de exploração mineral. Ele contou que recebeu propostas de garimpeiros e investidores interessados em comprar a fazenda para retirar o ouro, mas recusou as ofertas e manteve o plano de construir a barragem.

“Eu falei: ‘Não, senhor, deixa o meu ouro lá, não mexe. Deixa ele enterrado’. A água cobriu tudo e o ouro ficou lá embaixo”, relatou no podcast.

O cantor também disse que doou entre dois e três quilos do metal encontrado ao gerente Luizinho, como reconhecimento pelo trabalho. De acordo com a história contada por ele, o funcionário vendeu o ouro e usou o dinheiro para comprar terras e construir uma casa para a família em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Sérgio Reis escolhe a música após décadas no agronegócio

Depois de conciliar por anos a rotina de shows e compromissos na televisão com a administração das fazendas, Sérgio Reis decidiu priorizar a música. O cantor também teve passagem pela política, como deputado federal, e chegou a dividir a agenda entre a atividade artística e os negócios rurais.

Agora, segundo o relato apresentado, ele abriu mão da criação de gado e das terras produtivas para ter uma rotina mais simples e concentrar sua atenção na carreira musical.