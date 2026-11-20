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A história de uma das maiores vozes do samba brasileiro vai chegar às telas do cinema. A cantora Gaby Amarantos foi escolhida para interpretar Alcione em uma cinebiografia que vai retratar a trajetória da artista maranhense, dona de sucessos que atravessam gerações, como "Sufoco" e "Não Deixe o Samba Morrer".

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 20, pela própria Gaby, que celebrou a oportunidade nas redes sociais. A artista paraense interpretará Alcione durante a juventude, em um projeto que ainda está em fase de desenvolvimento do roteiro e captação de recursos.

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"Vem aí o filme da nossa rainha: Alcione!", escreveu Gaby na publicação. Em seguida, destacou a importância de participar da produção: "Eu tenho a alegria de interpretá-la nessa história! Estou muito feliz em compartilhar mais essa novidade com vocês. Que honra!".

Quando começam as gravações do filme de Alcione?

A cinebiografia será produzida pela Pródigo Filmes, responsável pelo longa "Manas" (2024), que conquistou reconhecimento em festivais nacionais e internacionais, incluindo o Festival de Veneza.

A empresa de Gaby Amarantos, a Amarantos Eleva, também participa da produção. O roteiro será assinado por Maíra Oliveira.

As filmagens estão previstas para começar em 2028, mas ainda não há data anunciada para o lançamento nos cinemas.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o CEO da Pródigo Filmes, Beto Gauss, contou que a ideia surgiu durante um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, quando conversou com Gaby sobre o desejo da cantora de levar a história de Alcione para o cinema.

"Durante a conversa, ela me contou sobre o sonho de fazer um filme sobre a Alcione. Fiquei encantado com a ideia e, pouco tempo depois, já estávamos juntos nesse projeto", relatou.

O executivo também destacou a importância cultural da produção, que pretende celebrar a música brasileira e a trajetória da sambista.

Gaby Amarantos fala sobre interpretar Alcione



Para Gaby, assumir o papel de Alcione representa um momento especial na carreira artística. Além da música, a paraense também tem experiência na atuação, tendo participado da novela "Garota do Momento", da TV Globo.

A cantora afirmou que considera o projeto uma oportunidade de ampliar sua trajetória como atriz e apresentar ao público a história da maranhense.

"Será um dos maiores presentes da minha vida e a oportunidade de alimentar minha paixão pela atuação. É uma nova virada de chave na minha carreira. E o Brasil merece conhecer a história dessa mulher", declarou.

Alcione já teve documentário sobre sua trajetória

Com mais de cinco décadas de carreira, Alcione é um dos principais nomes da música popular brasileira. Conhecida como Marrom, a cantora construiu uma trajetória marcada pelo samba e por sucessos que se tornaram clássicos do gênero.

Em 2020, a artista já havia sido tema do documentário "Alcione: O Samba é Primo do Jazz", que apresentou aspectos de sua vida e carreira.

A nova produção, no entanto, será sua primeira cinebiografia, com uma atriz interpretando a cantora em uma narrativa sobre sua trajetória.