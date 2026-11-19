A música de BK' atravessa gerações e carrega histórias que vão além dos palcos. Nesta quinta-feira, 19, fãs que compareceram à Arena A TARDE, em Salvador, para acompanhar o show do rapper carioca compartilharam relatos de amizade, irmandade e momentos especiais marcados pelas canções do artista.

A apresentação integra a turnê comemorativa dos dez anos de Castelos & Ruínas, álbum de estreia solo do cantor, lançado em 2016. Entre o público, estavam admiradores de longa data, pessoas que conheceram o trabalho do artista por influência de familiares e até quem descobriu sua música por uma semelhança física.

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Uma delas é Emily Falcão, de 29 anos, moradora do Imbuí. Fã do rapper desde que conheceu o álbum Icarus, lançado em 2022, ela também guarda um carinho especial por Castelos & Ruínas. A confirmação de Salvador entre as cidades da turnê foi motivo de comemoração.

“Menina, eu quase endoidei porque, quando ele divulgou que teria o show de São Paulo, eu fiquei: ‘Não é possível que ele não vai vir para Salvador’. Aí, no dia que ele lançou a listinha da turnê, eu quase enlouqueci. Ela tomou um susto na hora que eu gritei: ‘Meu Deus, vai ter BK em Salvador’. Aí, pronto, na hora que abriu a venda dos ingressos, eu comprei na mesma hora”, contou.

Emily compareceu ao evento acompanhada da amiga Rana Alexandre, de 26 anos, com quem divide a casa. Apesar de não ser fã do rapper, Rana acabou conhecendo parte do repertório por influência da amiga e decidiu acompanhá-la no show.

“Eu sei partes de algumas músicas por causa dela. A gente mora junto, então eu sei por conta dela. Tô firme e tô animada”, afirmou.

Rana e Emily (à dir.) - Foto: Sara Santos/Ag. A TARDE

Canção marca história entre irmãs

Para as irmãs Mayeli Bittencourt, de 26 anos, e Beatriz Bittencourt, de 22, a apresentação teve um significado especial. As duas compartilham uma ligação afetiva com a música Abaixo das Nuvens, que marcou uma fase importante da relação entre elas.

Mayeli foi responsável por apresentar o trabalho de BK' à irmã mais nova. Juntas, elas foram assistir ao primeiro show do artista.

“Eu conheci ele através de Amizades. E virei fã da música ‘Abaixo das Nuvens’. E até hoje sigo aqui”, contou Mayeli.

Beatriz também destacou o significado da canção na relação entre as duas.

“Eu conheci o BK através da minha irmã. Inclusive com a mesma música, ‘Abaixo das Nuvens’. É uma música que significa muito para nós duas. Foi a música que marcou a nossa melhor era como irmãs”, explicou.

As irmãs estavam acompanhadas da amiga Raissa Brito, de 18 anos, que já havia assistido a uma apresentação do rapper no ano passado e retornou para acompanhar o artista mais uma vez.

“É meu segundo show, eu fui no dele do ano passado. E agora eu estou mais ansiosa ainda”, afirmou.

Semelhança física levou fã a conhecer BK'

Outra história curiosa entre o público é a de Mateus Carvalho, de 25 anos, que conheceu BK' depois de ouvir comentários de que sua aparência lembrava a do rapper.

A semelhança despertou sua curiosidade pelo artista, levando-o a conhecer o trabalho musical do cantor.

Mateus foi ao show acompanhado de Gustavo Carvalho, de 26 anos, colega de faculdade que também tem uma história particular com a obra do rapper.

Gustavo conheceu BK' por meio da música Sigo na Sombra, presente no álbum Castelos & Ruínas. A faixa era utilizada na abertura e no encerramento dos vídeos da Batalha do Tanque, tradicional batalha de rimas do Rio de Janeiro.

“Já conhecia há mais tempo, conheci um pouco depois que lançou o álbum. Com a música ‘O Próximo Nascer do Sol’, que tocava na Batalha do Tank quando tinha. Quando começava o vídeo, aí desde lá fui acompanhando, acompanhando, aí agora voltei pra ver esse show de dez anos do álbum”, relatou.

A mesma faixa que apresentou BK' a Gustavo segue como uma de suas favoritas. Ao ser questionado sobre qual música mais gostaria de ouvir durante a apresentação, respondeu: “O Próximo Nascer do Sol”.