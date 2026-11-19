REPRESENTATIVIDADE NEGRA
Cinco cantoras negras ganham espaço na música com projeto na Bahia
Iniciativa Mira Lab capacitou artistas periféricas e apresenta EP coletivo e álbum visual
Nomes como Elza Soares, Alcione e Leci Brandão representam algumas das grandes vozes negras que marcaram a história da Música Popular Brasileira (MPB). Apesar dessa contribuição, mulheres negras ainda enfrentam desafios para viver da própria arte, principalmente em razão do racismo e do machismo enraizados na sociedade brasileira e também na indústria fonográfica.
Diante desse cenário, iniciativas voltadas à formação e ao fortalecimento de novas artistas ganham importância. Idealizado pelo Mira – Elas na Música, o Mira Lab selecionou e capacitou cinco cantoras negras periféricas, com carreiras iniciantes ou em fase de estreia no cenário independente baiano.
Como resultado do projeto, o Goethe-Institut recebe hoje, 19h, o lançamento do álbum visual e do EP Maré. O evento será restrito a convidados.
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Segundo a produtora cultural e idealizadora do projeto, Carol Rodrigues, o Miralab nasceu justamente da percepção de que mulheres negras são menos favorecidas e não têm espaço dentro do cenário musical.
“Poucas mulheres na produção, poucas mulheres no palco e o Miralab nasceu como essa proposta de alinhar conhecimento e parte prática e oferecer para as cantoras o que uma cantora profissional tem sempre, que é estúdio, acompanhamento de diretora musical, diretora artística, além de uma gravação com cabelo, com stylist, com a possibilidade de criação de portfólio e também do capital semente, que é um incentivo para as carreiras delas, para que elas possam investir no que possa ser melhor para elas continuarem exercendo a profissão e estarem no centro do palco”, disse.
As artistas contempladas são Nayri, Coral, Briane Capinan, Cila e Dandda. Desde março deste ano, elas participaram de uma formação que reuniu atividades de branding, gestão de redes sociais, planejamento de carreira, práticas vocais, criação musical e produção de conteúdo.
A programação de lançamento apresenta o trabalho coletivo e também as produções individuais das cantoras, com canções e videoclipes inéditos.
Com toda formação e orientação disponibilizada pelo Mira Lab ao longo do ano, as artistas produziram e consolidaram, individualmente, suas canções autorais, que serão lançadas amanhã.
São elas: Nêga (de Nayri), Doce Amargo (Coral), Entregou Nada (Briane Capinan), Pense Bem (Cila) e Mais uma Vez (Dandda), canções com a singularidade de cada cantora, suas histórias e vivências.
Canto revolucionário
A relação de Coral com a música começou ainda na infância, quando cantava acompanhada pela mãe, que tocava violão. Apesar da proximidade com a arte desde pequena, foi apenas alguns anos depois que ela passou a reconhecer na própria voz a possibilidade de construir uma carreira musical.
Esse processo ganhou força durante a pandemia, quando criou seu primeiro canal no YouTube e começou a publicar covers. “Eu gosto muito desse meu processo de me descobrir uma cantora, de me descobrir uma artista negra”, conta.
Multiartista, Coral também atua na fotografia, no artesanato e na produção cultural. Estudante de Produção Cultural na Universidade Federal da Bahia (Ufba), integra o grupo de teatro de rua A Pombagem e transita pela MPB, R&B, samba e outras brasilidades.
O reconhecimento como cantora também veio acompanhado da compreensão sobre a importância de ocupar espaços na música. Para Coral, cantar é uma forma de romper com silenciamentos historicamente impostos às mulheres. “Cantar é um ato revolucionário porque a gente ecoa a nossa voz de uma forma que todos vão ouvir”, afirma.
O caminho até o Mira Lab começou após amigos compartilharem a chamada do projeto nas redes sociais. A aprovação foi recebida com surpresa e entusiasmo, especialmente diante das outras demandas da faculdade e de suas atividades artísticas.
Durante a formação, enfrentou desafios semanais e se dedicou às atividades para avançar nas etapas da seleção. Ao final, além da experiência formativa, conquistou a oportunidade de lançar sua primeira música autoral com uma estrutura profissional. “Jamais imaginaria que, neste ano, lançaria minha primeira música autoral com uma produção tão grande. Sinto que é o começo grande de algo maior”, relata.
Outro aspecto marcante foi a convivência com as demais participantes. “Quando a gente se reconhece no outro, as coisas fluem mais. Partilhar isso com tantas mulheres negras e talentosas me fortaleceu também, porque eu acabei me vendo nelas”, destaca. A cantora define essa construção coletiva como uma forma de aquilombamento e ressalta a importância de iniciativas que aproximem mulheres e fortaleçam suas trajetórias.
Entre as novidades apresentadas no lançamento está Doce Amargo, composição desenvolvida por Coral durante o Mira Lab. A canção nasceu tanto da escuta das histórias de amigos quanto de lembranças de experiências afetivas da própria artista. Com o amor como um dos temas centrais, a música também aborda liberdade, esperança e a disposição de seguir em frente.
Desabrochar da semente
O desejo de ecoar a própria voz e ocupar espaços na música também faz parte da trajetória de Cila Bispo. Há mais de cinco anos no cenário musical, a cantora, compositora, intérprete e comunicadora constrói sua identidade artística a partir de referências da música brasileira, do reggae, da MPB, do samba, do samba-reggae e do forró. Para ela, participar do Mira Lab representou uma mudança significativa na maneira de reconhecer a própria identidade artística.
“As pessoas ouviam minha voz e me reconheciam como cantora, mas eu sentia vergonha de cantar. Hoje, canto em pé, me permito interpretar e me posiciono como artista”, conta. A formação também fortaleceu sua confiança e a ajudou a estabelecer novas prioridades profissionais.
“O Mira Lab fortaleceu essa convicção e me deu referências e tempo de qualidade para pensar minha carreira. Passei a priorizar esse caminho, com um plano e trabalho diário”, acrescenta.
A convivência com outras mulheres negras foi outro aspecto importante dessa experiência. Ao compartilhar desafios relacionados ao trabalho, à arte, às condições financeiras e à vida familiar, Cila encontrou identificação e fortalecimento coletivo. “Estar com outras mulheres negras, em diferentes fases da vida, também foi muito importante. A gente se reconhecia nos desafios de conciliar trabalho, arte, dinheiro e vida familiar”, relata.
No lançamento, Cila apresenta Pense Bem, sua estreia autoral. A composição nasceu de um amor platônico vivido na adolescência, mas só foi concluída aos 31 anos. Musicalmente, a faixa aproxima o reggae da sanfona e da levada do forró, criando uma sonoridade que convida a ouvir, dançar e se reconhecer.
Outra artista contemplada pelo projeto é Briane Capinan, natural de Feira de Santana e atualmente residente em Salvador. Cantora, compositora, atriz e multiartista, ela iniciou sua trajetória musical em 2015.
No EP, apresenta Entregou Nada, um single de swingueira e pagode baiano que combina sensualidade e deboche em uma narrativa feminina sobre desejo e frustração sexual. A composição surgiu da indignação da artista ao ouvir o relato de uma amiga que se envolveu com um rapaz que fazia promessas, mas não correspondeu às expectativas.
“Foi a partir de uma revolta em ver minha amiga naquela situação que escrevi como uma crítica a quem promete tanto e não cumpre”, explica. A faixa utiliza o sarcasmo e a ironia para abordar o empoderamento feminino, mostrando que as mulheres também conhecem as regras do jogo.
Além das composições de Cila e Briane, o EP reúne Nêga, de Nayri, poema-canção sobre amor, desejo e saudade na afroafetividade contemporânea, e Mais uma Vez, de Dandda, que mistura pop e kizomba em uma sonoridade dançante inspirada na atmosfera de Salvador.
O desenvolvimento das participantes foi acompanhado por Carol, integrante da equipe do Mira Lab, que destaca as transformações percebidas durante a formação.
Segundo ela, o processo foi especialmente significativo para artistas iniciantes e para aquelas que já cogitavam interromper a carreira musical. “Foi mesmo como se fosse um desabrochar, uma semente ali germinando e crescendo, na perspectiva delas se entenderem, se reconhecerem e se colocarem também como protagonistas”, explica.
As ferramentas compartilhadas nas masterclasses foram incorporadas ao planejamento profissional das cantoras, inclusive na preparação dos lançamentos e na movimentação das redes sociais. Para Carol, a intenção é que os conhecimentos adquiridos continuem produzindo resultados depois do encerramento das atividades.
“O que o Mira Lab quer é uma continuidade, que os aprendizados, os processos que elas passaram não sejam só pontuais, mas que tenham efeitos e colham frutos também a partir da jornada”, conclui Carol.
Lançamento Álbum visual e EP ‘MARÉ’, do Mira Lab
- Quando: quinta-feira, 19
- Horário: 19h
- Onde: Goethe- Institut (Av. Sete de Setembro, 1809 – Vitória)
- Acesso gratuito
*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.