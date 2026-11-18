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Pitty anuncia show em Salvador; veja como comprar os ingressos
Venda de ingressos começa nesta quinta-feira, 18
Após anunciar as primeiras datas da nova turnê sem incluir Salvador na programação, Pitty confirmou um show na capital baiana para 2027. A cantora anunciou que se apresenta no dia 1º de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).
Nas redes sociais, a roqueira comemorou as novas apresentações e informou que a venda de ingressos começa nesta quinta-feira, 19, pelo site. "Eram mais datas que vocês queriam? Então bora! Até 2027 tem muita coisa pela frente. Turnê Pitty em total movimento. Mais datas podem pintar no caminho", escreveu na legenda.
A turnê tem como base o novo álbum "Pitty", o primeiro em sete anos e o sexto de inéditas da sua carreira, que nasceu após um intenso processo criativo iniciado no final de 2025.
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“Sinto que esse disco tem coisas que sempre quis fazer, e que agora, se mostra: estar entre a roda e a pista, entre o peso e a intimidade, com letras onde abri o coração sem medo. E sinto também que são músicas feitas para compartilhar no coletivo, no ao vivo. Não vejo a hora de estar no palco e estou curiosa pra ver como esse disco se manifesta no corpo e nas pessoas. Logo mais vamos descobrir como esse disco se transforma quando encontra o público”, comentou Pitty.
Além de Salvador, a turnê ganhou datas em Fortaleza, Rio de Janeiro, Uberlândia, Campinas, São José do Rio Preto, Joinville, Maringá e Pirenópolis.