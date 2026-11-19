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O rock n'roll vai tomar conta do Rio Vermelho nesta sexta-feira, 20 de novembro. A banda baiana Gabriel & Os Decaídos sobe ao palco do Área 51, a partir das 21h, para uma apresentação dedicada aos clássicos do gênero, reunindo referências que atravessam diferentes gerações da música.

Liderado pelo cantor e guitarrista Gabriel Gonçalves, o grupo reúne músicos experientes da cena rock de Salvador. A formação conta ainda com Cândido Martinez, na guitarra, Cadinho Almeida, no baixo, e Luigi Ramundo, na bateria, nomes que acumulam passagens por projetos importantes do rock baiano.

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Influências que atravessam gerações

Com uma sonoridade marcada pelo rock dos anos 1970, Gabriel & Os Decaídos reúne influências de bandas e artistas como The Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Free, Humble Pie e Tom Petty and the Heartbreakers.

O repertório musical dos integrantes também passa por referências que vão de Elvis Presley ao Slayer, mostrando a diversidade de estilos que atravessa a trajetória dos músicos.

A ligação com a música produzida na Bahia também está presente na identidade do grupo. Dois integrantes tiveram passagens marcantes pelo Cascadura, banda considerada uma das referências do rock produzido em Salvador.

Banda lançou álbum de estreia

Em sua trajetória, Gabriel & Os Decaídos também lançou o primeiro álbum de estúdio, Doce Labirinto, gravado entre 2024 e 2025 nos Estúdios ORI. Produzido pelos próprios integrantes, o trabalho apresenta a identidade musical do quarteto e explora diferentes referências do rock.

O disco contou com Apu Tude, ex-integrante do Úteros em Fúria, como técnico de gravação, além da participação de Chris Macchi, músico ligado às bandas King Kobra e Malefactor, nos teclados de duas faixas.

Entre as músicas do projeto está 'Você Vê Salvador', que aborda a relação de amor e conflito com a capital baiana, trazendo referências à cultura e à música da cidade.

A apresentação desta sexta-feira é uma oportunidade de conferir de perto a sonoridade do grupo e celebrar os clássicos do rock em uma noite dedicada ao gênero.

Gabriel & Os Decaídos