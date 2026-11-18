O rapper carioca BK' chega a Salvador nesta quinta-feira, 19, para celebrar, junto ao público baiano, os dez anos de seu primeiro álbum solo, Castelos & Ruínas. Considerado um marco para o rap nacional, o trabalho será celebrado em uma apresentação especial na Arena A TARDE, localizada no bairro Caminho das Árvores.

Uma década depois do lançamento, Abebe Bikila retorna à capital baiana para revisitar as ideias que ajudaram a pavimentar sua carreira. Em entrevista ao portal A TARDE, o artista revelou que, quando produziu o álbum, ainda não tinha dimensão do impacto que o projeto alcançaria.

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"Quando fiz Castelos & Ruínas, não tinha dimensão do que ele poderia se tornar, 'tá ligado'? Era um momento muito pessoal, de descobertas, incertezas e muita vontade de me expressar. Hoje, revisitar esse disco é como reencontrar uma versão minha que ainda faz muito sentido, mas que foi amadurecendo com todos os anos e os projetos", declarou.

Ao longo da última década, BK' construiu uma discografia marcada por diferentes experimentações musicais. Em trabalhos como Gigantes, o rapper buscou explorar outras possibilidades para além das expectativas do público sobre sua atuação como MC.

Acho que fui entendendo melhor minhas possibilidades como artista. Cada disco representa um momento diferente da minha vida e uma vontade de experimentar alguma coisa nova. Em Gigantes, por exemplo, quis explorar outras habilidades para além daquilo que as pessoas esperavam de mim como MC. Depois vieram outras experiências, outras sonoridades. Hoje tenho mais liberdade e maturidade para entender o que quero comunicar. Mas continuo com a mesma vontade de criar algo que tenha identidade

Rap nacional conquista espaços, mas ainda enfrenta desafios

O crescimento do rap brasileiro na indústria musical e nos grandes festivais também foi tema da conversa. Embora reconheça a expansão do gênero e a chegada a novos públicos, BK' chama atenção para as desigualdades que ainda atravessam o mercado musical.

Para o artista, o aumento do consumo não significa, necessariamente, que os profissionais da cultura tenham conquistado condições proporcionais de trabalho e oportunidades.

"Não basta a música ser consumida por milhões de pessoas. Precisamos ter mais festivais, mais estrutura e mais espaço para os profissionais e artistas da cultura", afirmou.

"A Bahia tem o molho"

Com uma trajetória marcada por parcerias com artistas de diferentes gerações e estilos, como Djavan, Milton Nascimento, Marina Sena e Luedji Luna, BK' ainda destacou a riqueza cultural do estado e a força da cena local.

"A Bahia tem uma cultura musical muito rica e uma identidade muito própria. O rap baiano também tem uma força muito grande, com artistas que carregam suas vivências e suas referências para a música. Tô sempre com vários artistas da Bahia em festivais, em feats. A Bahia tem o molho", disse.

Sobre as parcerias que ainda deseja realizar, BK' destacou o interesse em continuar misturando sua sonoridade à de artistas que admira.

Rapper celebra 10 anos de Castelos & Ruínas em show na Arena A TARDE - Foto: @youknowmyface

Show em Salvador promete noite especial

A capital baiana é uma das cidades com que o cantor mantém uma boa relação. BK' diz que espera reencontrar um público participativo e conectado à música.

"Tenho uma relação muito boa com Salvador. É uma cidade com uma musicalidade muito forte, onde a música faz parte da identidade das pessoas. Sempre que venho, encontro um público muito conectado, que canta e participa bastante. Tô animado!", contou.

Na Arena A TARDE, a proposta é transformar a comemoração dos dez anos do álbum em uma experiência que vá além da execução das músicas mais conhecidas pelo público.

"É um show muito especial porque estamos celebrando dez anos de um disco que representa muito para mim e acho que pro meu público também. A gente tem viajado com esse espetáculo, que é gigantesco e foi pensado para celebrar essa trajetória. Quero que as pessoas saiam de lá com a sensação de terem vivido uma noite marcante. Espero toda tropa lá!", convidou.

Ingressos para BK' na Arena A TARDE

Para quem ainda não garantiu presença na comemoração dos dez anos de Castelos & Ruínas, os ingressos estão disponíveis na plataforma Eventin, com opções para pista, pista premium Itaú Personnalité e camarote.

Os portões da Arena A TARDE serão abertos às 18h, enquanto a apresentação está prevista para começar às 20h.

Confira os valores:

Pista

Meia-entrada (estudante, PCD, idoso, professor, doador de sangue e jovem de baixa renda): R$ 127,50;

R$ 127,50; Ingresso social: R$ 178,50;

R$ 178,50; Inteira: R$ 255.

Pista Premium Itaú Personnalité

Meia-entrada (estudante, PCD, idoso, professor, doador de sangue e jovem de baixa renda): R$ 177,50;

R$ 177,50; Ingresso social: R$ 248,50;

R$ 248,50; Inteira: R$ 355.

Camarote

Preço único: R$ 345.

O ingresso social está disponível para qualquer pessoa, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

