Depois de passar por Portugal e Espanha em sua primeira turnê internacional, a banda catarinense Exclusive Os Cabides desembarca em Salvador para dar início a uma nova etapa de sua trajetória. O grupo se apresenta pela primeira vez na capital baiana nesta quinta-feira, 19, às 19h, na Casa 141, no Rio Vermelho.

A apresentação marca a abertura de uma turnê por sete cidades nordestinas e reúne canções dos álbuns Coisas Estranhas (2024), e Roubaram Tudo (2020), além de faixas do EP Feliz e triste ao mesmo tempo, lançado em maio último. A noite também contará com apresentações da banda gaúcha Quem é Você, Alice? e do grupo soteropolitano Alameda Saturno.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Formada por João Paulo Pretto (voz e guitarra), Antônio dos Anjos (voz e percussão), Eduardo Possa (guitarra), Carolina Werutsky (bateria) e Maitê Fontalva (baixo), a Exclusive Os Cabides chega à Bahia após uma sequência de apresentações que consolidou sua presença no circuito independente brasileiro.

Em 2025, a banda realizou mais de 40 shows pelo país, incluindo participações em festivais como o Popload, em São Paulo, e o Arvo, em Santa Catarina.

A escolha de Salvador como ponto de partida da turnê nordestina foi motivada pela organização do roteiro, que seguirá por Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Campina Grande, até chegar a Natal, onde o grupo encerra a viagem com uma apresentação no Festival DoSol, no dia 28.

“A gente iniciou a ideia da tour do Nordeste com o contato do pessoal do Festival DoSol, e aí, a partir disso, montamos a turnê”, explica Antônio dos Anjos.

Apesar de ser a primeira apresentação da banda em Salvador, a relação dos integrantes com a cena musical baiana não é recente. Antônio destaca a proximidade com os músicos da banda Tangolo Mangos, grupo soteropolitano com quem já dividiu palcos em outras cidades.

“Tenho relação com o pessoal da Tangolo Mangos, já ficaram lá em casa em uma das vezes que vieram fazer show em Florianópolis. Nos encontramos várias vezes pela estrada, tocando, dividimos alguns palcos. Adoro todos, muito queridos”, conta.

O músico também cita o trabalho dos artistas baianos como uma das referências que circulam pelo universo criativo da banda. “A gente vê gente com uma faixa etária semelhante à nossa fazendo um som legal, acho que acaba influenciando de alguma maneira. Às vezes influencia não só uma composição, mas os sentimentos no geral”, observa.

Repertório e influências

Para a estreia nordestina, a Exclusive Os Cabides decidiu recuperar parte do repertório que marcou a turnê do álbum Coisas Estranhas, trabalho responsável por ampliar a projeção do grupo e que inclui a faixa Lagartixa Tropical, que ganhou repercussão nas redes sociais.

Segundo Antônio, a seleção das músicas levou em consideração o fato de que o público nordestino ainda não havia recebido a turnê do disco anterior. Por isso, canções que já tinham sido retiradas das apresentações em outras regiões foram reintegradas ao espetáculo.

“Já que é a nossa primeira vez no Nordeste, a gente decidiu levar esse show do Coisas Estranhas mesmo para lá. Acabamos voltando com algumas músicas, umas três ou quatro, que tinham saído do repertório”, explica.

A apresentação também inclui praticamente todas as faixas de Feliz e triste ao mesmo tempo, com exceção da composição instrumental que encerra o EP. Músicas do primeiro álbum, Roubaram Tudo, completam a seleção.

Lançado em maio, Feliz e triste ao mesmo tempo reúne sete faixas e apresenta uma sonoridade mais direta, marcada pela presença das guitarras e pela energia das apresentações ao vivo. O trabalho foi gravado em Florianópolis, no estúdio ouié, com produção de Paulo Costa Franco e Eduardo Possa.

João Paulo Pretto explica que a proposta do EP surgiu do desejo de aproximar as gravações da experiência dos shows.

Diferentemente de Coisas Estranhas, que apresenta mais camadas de sintetizadores e outros elementos, o novo trabalho prioriza a execução dos instrumentos em conjunto.

“Acho que essa identidade mais roqueira vem de querer mostrar mais o que é o som ao vivo da banda. Gravamos baixo, guitarra e bateria primeiro, e depois os overdubs. Esse disco a gente fez com a intenção de se divertir no estúdio”, afirma.

As composições, segundo o vocalista, não foram criadas exclusivamente para o projeto, mas acabaram reunidas pela afinidade sonora. O resultado também reflete a ampliação das referências musicais do quinteto.

Se no início da trajetória predominavam influências do rock psicodélico dos anos 1960 e 1970, como Pink Floyd e Os Mutantes, atualmente o grupo incorpora referências de diferentes gerações do rock alternativo.

“Acho que hoje tem um pouquinho mais de anos 90. A gente curte muito Pavement, Dinosaur Jr., Sonic Youth, Wilco. Hoje em dia fica uma grande miscelânea entre os anos 1970, 90 e coisas atuais também”, destaca João Paulo, que ainda cita nomes como Strokes e Arctic Monkeys.

Para ele, essa diversidade contribui para as transformações na sonoridade da banda, sem comprometer suas características fundamentais. “O som da banda vem mudando um pouco, mas acho que a essência está ali”, resume.

Tour no nordeste

A viagem também representa a realização de um desejo antigo do grupo. “A gente sempre quis ir para o Nordeste todos juntos. Acho que o que vamos colher nessa turnê pode ser bem semelhante ao que colhemos na europeia, nesse quesito de conquistas, de passar um tempão juntos e viver coisas boas”, afirma.

Para a apresentação em Salvador, a promessa é de um espetáculo marcado pela energia acumulada nos últimos meses. Antônio explica que, embora exista um repertório definido, a interação com a plateia pode alterar a dinâmica do show, inclusive com a inclusão de músicas ao final da apresentação.

“Os shows mudam muito de acordo com o que a gente sente do público. Se o pessoal dança, se canta, se está mais parado, isso vai influenciando muito também como o show segue”, diz.

“Acho que o público de Salvador pode esperar uma banda que está afiadíssima e, já que é o primeiro show, nossa energia vai estar lá em cima. O que posso dizer é que será um show completo, com muita vontade. O resumo é diversão”, completa.

Exclusive Os Cabides + Quem é você, Alice? e Alameda Saturno