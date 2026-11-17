A trajetória de Aroldo Macêdo e sua contribuição para a história do trio elétrico foram lembradas pelo irmão Armandinho durante o velório do músico, realizado nesta terça-feira, 17, no Bosque de Paz, em Salvador.

A despedida reuniu familiares e pessoas ligadas à música, em uma cerimônia marcada por homenagens e pela presença de um trio elétrico.

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Durante a homenagem, Armandinho destacou a relação dos irmãos com a tradição musical criada pela família e a importância de Aroldo na preservação dessa história. O músico também chamou atenção para o trabalho desenvolvido pelo irmão na formação de novos instrumentistas e na construção de uma identidade própria para a guitarra baiana.

Armandinho relembra história da família com o trio elétrico

Ao falar sobre a trajetória de Aroldo, Armandinho recordou a infância dos irmãos e a convivência com os instrumentos e a música que marcaram a história da família Macêdo.

“Irmãos, desde pequenininhos, apaixonados por uma história, uma história de vida: a história do trio elétrico, desses instrumentos, dessa música que meu pai, que foi o nosso grande mestre, construiu”, iniciou.

“A gente cresceu vivendo isso, vivendo o trio elétrico, vivendo a guitarra baiana. Aroldo foi um grande compositor, com músicas que foram das mais tocadas, como ele gostava de dizer”, afirmou.

Escola de música criada por Aroldo também foi lembrada

Outro ponto destacado por Armandinho foi a escola de música trioeletrizada criada pelo irmão, iniciativa voltada ao ensino da sonoridade desenvolvida a partir do trio elétrico e da guitarra baiana.

“Fez um trabalho importantíssimo: criou uma escola de música trioeletrizada, onde se ensinava a tocar. Infelizmente, precisava de apoio, e esse apoio entrava e saía.”

A escola foi comandada por Aroldo durante um período de 15 a 20 anos e contribuiu para a formação de novos músicos. Entre as pessoas presentes na despedida, Armandinho destacou os jovens ligados à guitarra baiana.

“Ele ficou entre 15 e 20 anos comandando essa escola, que criou uma galerinha muito boa, que estava aqui hoje presente, principalmente os meninos da guitarra baiana, ensinando a tocar a música da forma que a gente desenvolveu, que chamamos de música trioeletrizada”, disse.

Ao explicar a expressão, Armandinho comparou a música trioeletrizada a outros estilos que também possuem uma sonoridade característica. “É como tango, é como samba: uma forma de tocar com essa sonoridade do instrumento. Eu dei esse nome justamente para dar origem à ideia de que essa guitarra é baiana.”

Família quer preservar acervo histórico do trio elétrico

Armandinho também ressaltou o papel de Aroldo na concentração e preservação da história do trio elétrico, desde os instrumentos mais antigos até as guitarras que ajudaram a definir a identidade musical baiana.



“Tudo isso nasceu embalado por uma paixão, um movimento, um sentimento que nos atraiu a vida inteira. E Aroldo foi a pessoa que mais concentrou essa história, essa vida.”

“O histórico do trio elétrico, os instrumentos mais antigos, desde os paus elétricos até as guitarras feitas pelo nosso Elifas Santana.”

Ao final, o músico destacou a responsabilidade da família de dar continuidade ao trabalho de preservação do acervo histórico reunido por Aroldo ao longo da vida.

“É uma história maravilhosa, uma história que Aroldo concentrou. E a gente tem agora essa tarefa de continuar e não perder tudo isso que ele juntou durante a vida e desenvolveu, não só musicalmente, mas também todo esse acervo histórico do trio elétrico, dos Irmãos Macêdo, de Dodô e Osmar.”