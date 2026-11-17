O legado de Aroldo Macêdo para a música baiana e a construção do axé music foi lembrado por familiares durante o velório do guitarrista, realizado nesta terça-feira, 17, no Bosque de Paz, em Salvador.



A despedida, marcada por homenagens e relatos emocionados, reuniu lembranças sobre a contribuição do artista para a tradição do trio elétrico, a valorização da guitarra baiana e sua relação com a família.

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Com uma proposta de transformar a despedida em uma celebração à altura da trajetória do músico, o funeral foi organizado em clima de Carnaval, com direito à presença de um trio elétrico.

A homenagem buscou aproximar o momento de despedida da festa popular que Aroldo ajudou a construir e da identidade musical que marcou sua vida. Música, axé e encontros deram o tom da cerimônia, em uma celebração que também refletiu a alegria e a força artística associadas ao guitarrista.



Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico, Aroldo integrou a banda Armandinho, Dodô & Osmar ao lado dos irmãos Armandinho, André e Betinho. Ao longo da carreira, atuou como baterista, guitarrista, arranjador, compositor e produtor, participando da construção de uma sonoridade que ajudou a transformar a música do Carnaval baiano.

Em entrevistas exclusivas ao portal A TARDE, o filho Gabriel Macêdo, a esposa Margarida e outros familiares falaram sobre a trajetória do músico e relembraram momentos de convivência com o artista, que morreu aos 68 anos.

Representantes da cultura baiana também participaram da despedida e destacaram a importância de Aroldo para a preservação e a renovação do trio elétrico. Entre eles, o irmão André Macêdo, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, e a deputada estadual Olívia Santana, que também ressaltaram a contribuição do músico para a formação de novas gerações e a continuidade dessa tradição.



Filho destaca papel de Aroldo na história do axé music

Gabriel Macêdo destacou a importância do pai e dos tios para a construção da identidade musical baiana. Segundo ele, Aroldo, ao lado dos irmãos, ajudou a estabelecer as bases de uma sonoridade que influenciou o desenvolvimento do axé music e do Carnaval de Salvador.

“Ele deixa de legado, junto com os irmãos dele, Armando, Betinho e André, o alicerce de toda a música baiana conhecida como axé music. Ele deixa a estrutura. Foi ele, junto com os irmãos, que decidiram homenagear Dodô e Osmar. E aí colocaram: ‘Vamos homenagear Dodô e Osmar e vamos fazer uma banda chamada Armandinho, Dodô e Osmar’”, disse.

Gabriel também lembrou que o pai tinha uma relação com a música desde a infância. A paixão pelos instrumentos, segundo ele, acompanhou toda a vida do artista. “Meu pai sempre me dizia assim: ‘Gabriel, músico é quem toca. A gente tem que tocar’. E a vida dele foi rodeada de música. Ele sempre dizia que, quando era criança, em vez de puxar carrinho, puxava um instrumento musical na casa do meu avô Osmar, que também foi um grande virtuoso do instrumento, Osmar Macedo. Então, ele sempre estava querendo fazer música”.

Despedida foi marcada por homenagens e relatos emocionados - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O filho ainda ressaltou a personalidade afetuosa do músico e a proximidade que mantinha com a família e os amigos. “O meu pai deixou o que ele é: um homem amoroso, carinhoso, afetuoso, sempre perto da gente, sempre amigo, sempre parceiro, sempre querendo saber, sempre conversando, sempre se chegando de uma maneira muito carinhosa. Sempre estando junto nos projetos, sempre abraçando, conversando”.



Guitarra baiana e formação de novos músicos também foram lembradas

Outro aspecto destacado por Gabriel foi o trabalho de Aroldo para manter a guitarra baiana presente nas novas gerações. O músico participou da criação da Escola de Música Irmãos Macedo, projeto social que oferecia aulas e instrumentos para crianças da rede pública.

“Hoje, existem muitas pessoas tocando a guitarra baiana por causa dele também, porque ele fez uma escola, um projeto social, a Escola de Música Irmãos Macedo, na qual ele levava e trazia as crianças, e elas levavam os instrumentos para casa para poderem tocar”, afirma.

A preocupação com a continuidade da tradição musical também foi lembrada pelo filho, que destacou a dedicação do pai à preservação da história do Carnaval. “Meu pai sempre dizia para mim: ‘O Carnaval é a música. O Carnaval é tudo, mas o que segura o Carnaval é a música’”.

Esposa lembra personalidade generosa do músico

Companheira de Aroldo, Margarida também falou sobre a trajetória do artista e a dedicação aos projetos culturais. Emocionada, ela definiu o marido como um homem de criação constante, que buscava caminhos para manter viva a tradição musical construída pela família.

“Eu sempre falo que Aru é um homem de ‘fazimento’. Uma pessoa que o tempo todo estava criando, estava fazendo, estava bolando. Ele tinha uma mente muito inquieta. E ele deixou um legado em muitas coisas”, disse emocionada.

Para Margarida, a criação da escola de guitarra baiana representa uma das contribuições mais importantes do músico, especialmente pela oportunidade oferecida a crianças de escolas públicas.

“Ele criou uma escola de guitarra baiana para dar oportunidade às crianças de escola pública de levar adiante essa identidade musical que eles construíram e deixaram como uma marca. Eu acho que esse é o maior legado: essa identidade musical. Mas ele deixou uma história de luta para manter a história do trio elétrico na rua, apesar de todos os obstáculos. Uma pessoa que levantava a cabeça e ia para frente, porque sabia o que tinha que realizar”, completou.

Ao recordar a convivência de quase cinco décadas, ela também destacou a personalidade do marido e a importância de preservar a história construída por ele e pelos irmãos. “Eu sou casada com ele há 46 anos, 49 anos vivendo junto com ele. Então, fomos crescendo juntos. Ele era uma pessoa admirável, que a gente só tem que louvar, celebrar. E espero que respeitem isso e levem isso adiante”.

Margarida afirmou ainda que a despedida representa uma oportunidade de celebrar a trajetória do músico, como desejava fazer antes do agravamento da doença. “Estamos aqui hoje para celebrar o Aru, fazer a festa que eu tentei fazer quando ele estava já com a doença anunciada, mas não tive [a oportunidade] pelos percalços da própria doença. Mas hoje ele está tendo a festa que merece”.

Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Dedeco Macêdo fala sobre influência no Carnaval de Salvador

Também em entrevista, Dedeco Macêdo ressaltou a influência do pai na construção do Carnaval de Salvador e na formação de uma identidade musical própria da Bahia.

“Meu pai deixou um legado imenso para a música baiana, para essa revolução do Carnaval, para essa música trioeletrizada, a partir da qual a gente foi traçando a identidade do Carnaval de Salvador: o que é nosso Carnaval, o que é esse Carnaval de trio elétrico, o que é esse Carnaval diferente dos outros lugares. E tem muito dele nisso tudo”, disse.

Além da contribuição artística, Dedeco lembrou a alegria e a generosidade que marcaram a personalidade do músico. “Essa é a importância. Fora que era uma pessoa que transmitia alegria e generosidade. Todo mundo que está aqui, com certeza, é apaixonado por Aroldinho, como eles falavam”.

Betinho Macêdo fala sobre saudade durante despedida

Irmão de Aroldo, Betinho Macêdo também esteve presente na cerimônia. Bastante emocionado durante o velório, ele resumiu a dedicação do músico à família e à cultura baiana ao falar sobre a ausência deixada pelo artista. “Ele dedicou a vida a isso: ao trio, à música, à cultura e à família. E estamos sentindo essa falta.”

Betinho e Armandinho durante funeral - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

André Macêdo relembra transformação na sonoridade do trio elétrico

Irmão de Aroldo, André Macêdo destacou a importância do guitarrista para a evolução musical do trio elétrico. Segundo ele, o artista teve participação fundamental na transformação da estrutura sonora da festa, especialmente com a introdução da bateria sobre o caminhão e a criação de novos elementos rítmicos.

“A primeira coisa é reforçar como a cultura brasileira do axé e do Carnaval é um direito de comunicação. Aroldo foi importantíssimo na história do trio elétrico. Desde que Dodô e Osmar passaram a bola para a gente, Aroldo veio com essa transformação, de colocar a bateria em cima do trio e trazer uma nova sonoridade”.

André também ressaltou a participação do irmão na construção dos arranjos e na criação do toque de caixa, que ajudaram a estabelecer uma nova identidade musical para o trio. “Ele foi muito importante nessa mudança, criando o toque de caixa. Toda a parte rítmica era com ele, assim como os arranjos rítmicos das gravações. Ele foi importantíssimo nessa história do trio elétrico.”

Secretário de Cultura destaca alegria e generosidade de Aroldo

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, também participou da despedida e lembrou a relação de amizade e trabalho que mantinha com o músico. Para ele, a celebração realizada durante o funeral refletiu a maneira como Aroldo conduziu sua trajetória artística e cultural.

“Nós estamos aqui numa despedida que é triste, obviamente. É um amigo, é uma pessoa que foi ainda novo, podia ter muita vida pela frente. Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui numa celebração com música, com axé, com muitos encontros, que é muito o tom daquilo que Aroldo sempre plantou”, ressalta.

Monteiro afirmou que a ausência do artista será sentida, mas ressaltou que sua memória deve permanecer associada à alegria e à força da arte. “Ele deixará muita saudade, com certeza, mas nunca tristeza. Deixará muita alegria e muita força da arte.”

O secretário também recordou a atuação de Aroldo na organização e produção dos projetos dos Irmãos Macedo, destacando a proximidade construída ao longo dos anos.

“Aroldo sempre foi a liderança de produção e organização dos Irmãos Macedo, o que fez com que tivéssemos uma relação de muita proximidade na Secretaria de Cultura. Era com ele que a gente conversava sempre sobre as apresentações, os projetos e o Carnaval”, disse. “Eu sempre vi nele muita empolgação com tudo o que fazia, muita paixão, muita verdade. E isso sempre foi o que deu o tom da nossa relação.”

Ao falar sobre a contribuição do guitarrista para a cultura baiana, Bruno Monteiro ressaltou a capacidade de preservar uma tradição sem deixar de buscar novas possibilidades para sua continuidade.

“Aroldo Macêdo deixa um legado de muita generosidade, enquanto artista e cidadão. Foi uma pessoa que sempre foi guardiã de um patrimônio da nossa cultura, o trio elétrico, mas que também buscou formas de atualizar e conectar essa tradição com as novas gerações, por meio da sua guitarra elétrica, da sua inovação musical e, especialmente, do incentivo à formação de novas gerações de músicos”, finalizou.

Olívia Santana destaca importância da família Macêdo para o Carnaval

A deputada estadual Olívia Santana também esteve presente na despedida, representando a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa da Bahia. Além da participação institucional, ela falou sobre a amizade que mantinha com Aroldo e destacou a importância do músico para a preservação de um dos principais patrimônios culturais do estado.

Para a parlamentar, o legado do guitarrista também está relacionado à preocupação com a formação de novos instrumentistas e à transmissão da tradição musical baiana para as próximas gerações.



“Aroldo era uma figura muito especial, muito sensível, que tinha muitos sonhos, muitos planos. Ele deixa um legado não só na história do trio elétrico e da guitarra baiana, mas também porque se preocupou em montar uma escola para ensinar crianças a tocar um instrumento, esse instrumento que é nosso”, disse a deputada.



Olívia também ressaltou a importância histórica das famílias Macêdo e de Dodô para a criação e consolidação do trio elétrico, estrutura que considera indispensável para a realização do Carnaval baiano.

“A cultura baiana deve muito também à família Macêdo e à família de Dodô. Dodô e Osmar criaram o trio elétrico. Isso tem uma potência, uma força extraordinária. Todos os blocos de Carnaval se utilizam do trio elétrico. Não é possível pensar o Carnaval da Bahia sem o trio elétrico”, afirmou.

A deputada ainda lembrou que a influência do trio elétrico ultrapassou as fronteiras brasileiras, tornando-se parte de celebrações culturais realizadas em outros países. “E esse instrumento sonoro de alegria, que espalha alegria na multidão, é um instrumento que é do Brasil e que, inclusive, é internacional. Você vai para a Lavagem da Madeleine, em Paris, e está lá o trio elétrico. Não se pensa a lavagem sem o trio elétrico. Então, a gente deve muito a essa família”.

Aroldo Macêdo morreu aos 68 anos

Aroldo Macêdo morreu aos 68 anos, após enfrentar complicações de saúde decorrentes da Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), doença neurodegenerativa rara e sem cura, diagnosticada em dezembro de 2025.

Em agosto de 2026, o guitarrista precisou ser internado no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, após desenvolver uma pneumonia. O quadro de saúde também provocou perda dos movimentos, dificuldades na fala e limitações para realizar atividades cotidianas.

Filho de Osmar Macêdo, Aroldo começou a estudar música ainda na infância. Aos 9 anos, iniciou os estudos de piano; aos 12, passou a tocar bateria; e, aos 14, compôs sua primeira música, o choro 'Coração de Menino'.

Na década de 1970, integrou a banda Armandinho, Dodô & Osmar, participando da produção de 16 discos do grupo. Também fez parte da banda A Cor do Som, com apresentações no Festival de Montreux, na Suíça, e turnês pelo Brasil.

Entre suas composições estão 'Frevo Dobrado', 'Refrega Brega', 'Cochabamba' e 'Rock de Caicó'. Além da carreira musical, dedicou parte de sua trajetória à preservação da memória do Carnaval, à valorização da guitarra baiana e à formação de novos instrumentistas.