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O clima de Carnaval invade Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, a partir desta quinta-feira, 19, quando, até domingo, 22, acontece a 84ª edição da Micareta de Feira. Esta é a primeira vez que a festa é realizada no segundo semestre do ano.

Com o tema “O verão começa aqui”, o evento acontece no Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, e reúne artistas nacionais de diferentes estilos em trios elétricos.

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Confira as atrações desta quinta-feira, 19

Trio Gospel

Bloco Nelson Mandela

John Robert

Robyssão

Djalma Ferreira

Madina

Claudia Leitte

Os Clones

Timbalada

Cia do Kuarto

Pagode do Segredo

Milsinho Toque Dez

Simplicidade A +

Dieguinho Estrela

A programação também contempla espaços alternativos, como o Palco Jota Morbeck, na Rua Felinto Marques de Cerqueira e o Circuito Charles Albert, na Praça Coronel Tertuliano Almeida, conhecida como Praça da Kalilândia. O local também receberá atrações da Micareta Kids.

Micareta de Feira chega à 84ª edição

Com mais de oito décadas de história, a Micareta de Feira é uma das manifestações populares tradicionais da Bahia. Em 2026, a festa aposta na mudança de calendário e na diversidade musical para atrair visitantes e movimentar Feira de Santana durante quatro dias.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo, destaca a proposta de manter a identidade cultural do evento e incluir novas atrações.

“Estamos trabalhando para que a Micareta de Feira 2026 valorize a história e a identidade cultural da cidade, ao mesmo tempo em que apresenta novidades e contempla diferentes estilos musicais. A proposta é oferecer uma festa diversa, capaz de atrair públicos variados e movimentar Feira de Santana durante os quatro dias de programação”, ressalta.