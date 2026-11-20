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O rapper BK' levou a turnê comemorativa dos dez anos de Castelos & Ruínas à Arena A TARDE, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 19. A apresentação celebrou uma década do primeiro álbum solo do artista carioca, lançado em 2016 e considerado um dos trabalhos mais importantes de sua trajetória no rap nacional.

O espetáculo foi estruturado em três atos, intitulados A Luz, A Sombra e Coroação, reunindo músicas do disco homenageado e sucessos de outras fases da carreira do cantor.

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O repertório preparado para a apresentação incluiu faixas como "Sigo nas Sombras", "Titãs", "Visão Ampla", "Castelos & Ruínas", "Julius", "Antes dos Gigantes Chegarem", "Amores, Vícios e Obsessões", "Lugar na Mesa" e "Quadros".

Também fizeram parte do roteiro músicas como "Não Me Espere", "Um Dia de Chuva Qualquer", "Cacos de Vidro", "Pessoas", "Planos", "Música de Amor Nunca Mais", "Deusa", "Carta Aberta", "Amanhecer", "Pirâmide" e "Universo". Para o bis, a canção escolhida foi "O Próximo Nascer do Sol", prevista para reunir todos no palco.

A passagem por Salvador integra uma série de apresentações pelo Brasil que revisitam o legado de Castelos & Ruínas, projeto responsável por ajudar a consolidar BK' como um dos principais nomes do rap brasileiro.

Confira abaixo os registros do show de BK' na Arena A TARDE: