O rapper BK' desembarcou em Salvador, nesta quinta-feira, 19, para celebrar junto ao público soteropolitano os dez anos do álbum "Castelos & Ruínas", considerado um marco na trajetória do rap nacional. A apresentação aconteceu na Arena A TARDE, localizada no Caminho das Árvores, na capital baiana.

O show marcou a terceira apresentação da turnê comemorativa e, além de revisitar o primeiro álbum do cantor, trouxe momentos importantes de sua carreira. Na apresentação, Abebe Bikila, nome de batismo do artista, trouxe ideias, descobertas e incertezas de dez anos atrás.

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A apresentação teve início por volta das 20h40, quando BK' subiu ao palco ao som de "Sigo na Sombra". O repertório também destacou uma das características que consolidaram seu espaço no mercado musical: uma discografia marcada por diferentes experimentações sonoras. Durante o show, o rapper cantou faixas como “Sigo nas Sombras”, “Titãs”, “Visão Ampla”, “Castelos & Ruínas”, “Julius”, “Amores, Vícios e Obsessões” e “Lugar na Mesa”.

O setlist também contou com sucessos como “Planos”, “Música de Amor Nunca Mais”, “Deusa”, “Carta Aberta”, “Amanhecer”, “Pirâmide”, “Universo” e “O Próximo Nascer do Sol”, reunindo canções de diferentes fases de sua trajetória.

O rapper saudou o público presente e seguiu a todo vapor. Chamando os fãs para dançar, o cantor apresentou um novo remix da música "Amém, Amém", do álbum "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer".

"Agora é em ritmo de baile, sei que as coisas são quentes, bora todo mundo: 'Amém, Amém'", convocou.

O rapper carioca Luccas Carlos, amigo de BK', também participou do show. Juntos, os artistas cantaram "Planos", uma das músicas mais conhecidas do repertório de BK', presente no álbum Gigantes.

Durante a apresentação da canção, um pedido de casamento surpreendeu o público. Ao perceber o momento, BK' parabenizou o casal. "Alguém casou ali", comentou o rapper, antes de puxar uma salva de palmas para os noivos.

BK' reverencia musicalidade baiana

Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Antes de subir ao palco, o rapper conversou com a equipe do portal A TARDE e reverenciou a musicalidade baiana, relembrando sua trajetória marcada por parcerias com artistas de diferentes gerações e estilos, como Djavan, Milton Nascimento, Marina Sena e Luedji Luna.

"A Bahia tem uma cultura musical muito rica e uma identidade muito própria. O rap baiano também tem uma força muito grande, com artistas que carregam suas vivências e suas referências para a música. Tô sempre com vários artistas da Bahia em festivais, em feats. A Bahia tem o molho", disse.

Sobre as parcerias que ainda deseja realizar, BK' destacou o interesse em continuar misturando sua sonoridade à de artistas que admira. Confira entrevista aqui.

Fãs compartilham histórias de amizade e irmandade

Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

O show de BK' também reuniu fãs de diferentes gerações, que compartilharam histórias de amizade, irmandade e momentos especiais marcados pelas músicas do rapper. Entre eles, Emily Falcão, de 29 anos, que compareceu acompanhada da amiga Rana Alexandre, de 26, mesmo sem ela ser fã do artista.

“Eu sei partes de algumas músicas por causa dela. A gente mora junto, então eu sei por conta dela. Tô firme e tô animada”, afirmou Rana.

As irmãs Mayeli Bittencourt, de 26 anos, e Beatriz Bittencourt, de 22, também marcaram presença. As duas compartilham uma ligação afetiva com a música "Abaixo das Nuvens", que marcou uma fase importante da relação entre elas.

“É uma música que significa muito para nós duas. Foi a música que marcou a nossa melhor era como irmãs”, explicou Beatriz.

Outra história curiosa foi a de Matheus Carvalho, de 25 anos, que conheceu BK' depois de ouvir comentários sobre sua semelhança física com o rapper. “Eu conheci ele porque a galera fala que eu pareço com ele”, contou.

Ele estava acompanhado do amigo Gustavo Carvalho, de 26 anos, que descobriu o trabalho do cantor por meio dos vídeos da Batalha do Tanque.

Dez anos de 'Castelos & Ruínas'

Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

A turnê comemorativa teve início em 19 de setembro de 2026, diante de mais de 50 mil pessoas no Nubank Parque, em São Paulo. Depois, o artista levou o espetáculo a Porto Alegre e, agora, a Salvador.

Após a passagem pela capital baiana, BK' segue para Belo Horizonte, onde se apresenta na Arena Hall, em 28 de novembro, e Curitiba, no Igloo Super Hall, em 19 de dezembro.

O encerramento da turnê está previsto para 16 de janeiro de 2027, na cidade que consagrou o artista: o Rio de Janeiro. A apresentação terá como palco o Maracanã.