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Quem deseja prestar uma última homenagem ao músico baiano Aroldo Macedo poderá participar da missa de sétimo dia do artista, marcada para este domingo, 22, às 19h, na Paróquia da Ressurreição do Senhor, no bairro de Ondina, em Salvador.

A cerimônia religiosa será realizada após a cremação do músico, que aconteceu nesta terça-feira, 17, às 10h.

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Aroldo morreu aos 60 anos, no último domingo, 15, em decorrência de uma paralisia supranuclear progressiva (PSP). Ele havia sido diagnosticado com a doença em 2025.

Referência na guitarra baiana, o artista era filho de Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico, e teve sua trajetória ligada à história da música e do Carnaval da Bahia.