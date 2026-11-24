VICE-VERSA
Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto anunciam show em Salvador
Apresentação vai acontecer em 2027 e integra nova turnê
Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhoto anunciaram show da turnê ‘Vice-Versa’ em Salvador, no dia 11 de abril de 2027, na Concha Acústica. Os ingressos custam entre R$ 67,50 e R$ 135,00.
A venda geral inicia em 27 de novembro, ao meio-dia, no site oficial da turnê. Os ingressos para a capital baiana terão pré-venda exclusiva para clientes Itaú em 25 de novembro, às 10h, até 27 de novembro, às 10h, com 30% de desconto para compras com cartões de crédito do banco durante o período. A turnê é uma realização da 30e.
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Trajetória do álbum ‘Vice-Versa’
‘Vice-Versa’ é resultado de uma relação artística que começou ainda na década de 1990 e foi ganhando novas camadas ao longo do tempo. Entre canções e poemas, Arnaldo e Adriana compartilharam artistas que admiram, amigos, exposições, regravações e uma extensa coleção de afinidades.
A composição, no entanto, havia sido dividida apenas uma vez: em ‘Para Lá’, até então a única canção assinada pelos dois. Lançada por Arnaldo em ‘Qualquer’ (2006) e, dois anos depois, por Adriana em ‘Maré’ (2008), a faixa recebeu uma indicação ao Latin GRAMMY na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.
Duas décadas depois, ‘Vice-Versa’ retoma a parceria e a transforma em um projeto inteiro.
Nas 11 faixas do álbum, essa troca se amplia em dez criações conjuntas e incorpora referências que fazem parte da história dos dois. É o caso de ‘Na Minha Carne Viva’, composição em parceria com Marisa Monte, e ‘Sorriso Livro’, releitura da Timbalada.
A produção musical é assinada por Pupillo, ex-integrante do Nação Zumbi, que participa do projeto também na bateria e na percussão.
O jogo de contrastes sugerido pelo título atravessa as composições de Vice-Versa. Em ‘As Bancas de Jornais’, Arnaldo e Adriana associam o excesso de consumo com a naturalização da violência.
‘Também Capaz’ comenta a necessidade de se encontrar, em meio às adversidades do cotidiano. ‘Agora Juntos’ aproxima opostos e brinca com os sentidos das palavras, enquanto ‘Não Me Deu’, faixa que encerra o álbum, parte da ausência para abrir espaço ao que realmente importa.
“A grande surpresa que pintou com esse trabalho foi a gente se dispor a compor junto. O nosso encontro deu muito certo, com muita leveza, e rendeu todas essas canções que gravamos em Vice-Versa”, comenta Arnaldo Antunes.
E completa: “É como se a nossa parceria estivesse esperando todos esses anos, desde ‘Para Lá’, para desabrochar de vez. Acho que esse processo foi marcado por uma admiração mútua, que permite expressar abertamente nossas afinidades e diferenças e perceber como elas acabam se complementando”.
Em 2024, Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto fizeram um show inteiro pela primeira vez. Dali surgiu o desejo de levar a parceria para uma turnê.
“Não nos atraía a ideia de fazer uma retrospectiva, só com sucessos e canções antigas. Queríamos material novo, que apontasse para frente. E foi assim que escrevemos o disco. Vice-Versa nos permitiu viver novas experiências juntos, criar novas memórias e dar continuidade ao nosso diálogo artístico”, conta Adriana Calcanhotto.
A turnê vai passar por sete cidades brasileiras.
Confira datas e locais:
- 6 de março de 2027 - São Paulo - Espaço Unimed
- 20 de março de 2027 - Rio de Janeiro - Qualistage
- 3 de abril de 2027 - Belo Horizonte - Minascentro
- 10 de abril de 2027 - Recife - Teatro Guararapes
- 11 de abril de 2027 - Salvador - Concha Acústica
- 23 de abril de 2027 - Porto Alegre - Auditório Araújo Vianna
- 24 de abril de 2027 - Curitiba - Teatro Positivo
Setores e preços do show em Salvador:
Plateia (1º Lote) - R$ 67,50 (meia-entrada) | R$ 108,00 (entrada social) | R$ 135,00 (inteira)
Preços nas outras cidades:
São Paulo - Espaço Unimed
- Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
- Setor G e H - R$ 142,50 (meia-entrada) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 285,00 (inteira)
- Setor D, E e F - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 276,00 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)
- Setor A, B e C - R$ 192,50 (meia-entrada) | R$ 308,00 (entrada social) | R$ 385,00 (inteira)
- Camarote B - R$ 232,50 (meia-entrada) | R$ 372,00 (entrada social) | R$ 465,00 (inteira)
- Camarote A - R$ 242,50 (meia-entrada) | R$ 388,00 (entrada social) | R$ 485,00 (inteira)
Rio de Janeiro - Qualistage
- Poltronas B - R$ 77,50 (meia-entrada) | R$ 124,00 (entrada social) | R$ 155,00 (inteira)
- Setor 5 - R$ 77,50 (meia-entrada) | R$ 124,00 (entrada social) | R$ 155,00 (inteira)
- Setor 4 - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
- Poltrona A - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
- Setor 3 - R$ 117,50 (meia-entrada) | R$ 188,00 (entrada social) | R$ 235,00 (inteira)
- Camarote C - R$ 117,50 (meia-entrada) | R$ 188,00 (entrada social) | R$ 235,00 (inteira)
- Setor 2 - R$ 137,50 (meia-entrada) | R$ 220,00 (entrada social) | R$ 275,00 (inteira)
- Camarote B - R$ 137,50 (meia-entrada) | R$ 220,00 (entrada social) | R$ 275,00 (inteira)
- Camarote A - R$ 157,50 (meia-entrada) | R$ 252,00 (entrada social) | R$ 315,00 (inteira)
- Setor 1 - R$ 157,50 (meia-entrada) | R$ 252,00 (entrada social) | R$ 315,00 (inteira)
- Setor 1 VIP - R$ 177,50 (meia-entrada) | R$ 284,00 (entrada social) | R$ 355,00 (inteira)
- Setor Premium Itaú Personnalité - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 316,00 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)
Belo Horizonte - Minascentro
- Setor Superior - R$ 127,50 (meia-entrada) | R$ 204,00 (entrada social) | R$ 255,00 (inteira)
- Setor 2 - R$ 177,50 (meia-entrada) | R$ 284,00 (entrada social) | R$ 355,00 (inteira)
- Setor 1 - R$ 227,50 (meia-entrada) | R$ 364,00 (entrada social) | R$ 455,00 (inteira)
Recife - Teatro Guararapes
- Balcão - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
- Plateia Comum - R$ 142,50 (meia-entrada) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 285,00 (inteira)
- Plateia Especial - R$ 182,50 (meia-entrada) | R$ 292,00 (entrada social) | R$ 365,00 (inteira)
Porto Alegre - Auditório Araújo Vianna
- Plateia Lateral Em Pé - R$ 67,50 (meia-entrada) | R$ 108,00 (entrada social) | R$ 135,00 (inteira)
- Plateia Alta Lateral - R$ 87,50 (meia-entrada) | R$ 140,00 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)
- Plateia Alta Central - R$ 117,50 (meia-entrada) | R$ 188,00 (entrada social) | R$ 235,00 (inteira)
- Plateia Baixa Lateral - R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 236,00 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)
- Mesa Bistrô - R$ 157,50 (meia-entrada) | R$ 252,00 (entrada social) | R$ 315,00 (inteira)
- Plateia Baixa Central - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 316,00 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)
- Plateia Gold - R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 396,00 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)
Curitiba - Teatro Positivo
- Azul - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
- Verde - R$ 122,50 (meia-entrada) | R$ 196,00 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)
- Laranja - R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 236,00 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)
- Cinza - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 276,00 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)
- Rosa - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 316,00 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)
- Amarelo - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 356,00 (entrada social) | R$ 445,00 (inteira)
- Vermelho - R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 396,00 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)
- Plateia VIP Itaú Personnalité - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 436,00 (entrada social) | R$ 545,00 (inteira)