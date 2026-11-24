Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhoto anunciaram show da turnê ‘Vice-Versa’ em Salvador, no dia 11 de abril de 2027, na Concha Acústica. Os ingressos custam entre R$ 67,50 e R$ 135,00.

A venda geral inicia em 27 de novembro, ao meio-dia, no site oficial da turnê. Os ingressos para a capital baiana terão pré-venda exclusiva para clientes Itaú em 25 de novembro, às 10h, até 27 de novembro, às 10h, com 30% de desconto para compras com cartões de crédito do banco durante o período. A turnê é uma realização da 30e.

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Trajetória do álbum ‘Vice-Versa’

‘Vice-Versa’ é resultado de uma relação artística que começou ainda na década de 1990 e foi ganhando novas camadas ao longo do tempo. Entre canções e poemas, Arnaldo e Adriana compartilharam artistas que admiram, amigos, exposições, regravações e uma extensa coleção de afinidades.

A composição, no entanto, havia sido dividida apenas uma vez: em ‘Para Lá’, até então a única canção assinada pelos dois. Lançada por Arnaldo em ‘Qualquer’ (2006) e, dois anos depois, por Adriana em ‘Maré’ (2008), a faixa recebeu uma indicação ao Latin GRAMMY na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Duas décadas depois, ‘Vice-Versa’ retoma a parceria e a transforma em um projeto inteiro.

Nas 11 faixas do álbum, essa troca se amplia em dez criações conjuntas e incorpora referências que fazem parte da história dos dois. É o caso de ‘Na Minha Carne Viva’, composição em parceria com Marisa Monte, e ‘Sorriso Livro’, releitura da Timbalada.

A produção musical é assinada por Pupillo, ex-integrante do Nação Zumbi, que participa do projeto também na bateria e na percussão.

O jogo de contrastes sugerido pelo título atravessa as composições de Vice-Versa. Em ‘As Bancas de Jornais’, Arnaldo e Adriana associam o excesso de consumo com a naturalização da violência.

‘Também Capaz’ comenta a necessidade de se encontrar, em meio às adversidades do cotidiano. ‘Agora Juntos’ aproxima opostos e brinca com os sentidos das palavras, enquanto ‘Não Me Deu’, faixa que encerra o álbum, parte da ausência para abrir espaço ao que realmente importa.

“A grande surpresa que pintou com esse trabalho foi a gente se dispor a compor junto. O nosso encontro deu muito certo, com muita leveza, e rendeu todas essas canções que gravamos em Vice-Versa”, comenta Arnaldo Antunes.

E completa: “É como se a nossa parceria estivesse esperando todos esses anos, desde ‘Para Lá’, para desabrochar de vez. Acho que esse processo foi marcado por uma admiração mútua, que permite expressar abertamente nossas afinidades e diferenças e perceber como elas acabam se complementando”.

Em 2024, Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto fizeram um show inteiro pela primeira vez. Dali surgiu o desejo de levar a parceria para uma turnê.

“Não nos atraía a ideia de fazer uma retrospectiva, só com sucessos e canções antigas. Queríamos material novo, que apontasse para frente. E foi assim que escrevemos o disco. Vice-Versa nos permitiu viver novas experiências juntos, criar novas memórias e dar continuidade ao nosso diálogo artístico”, conta Adriana Calcanhotto.

A turnê vai passar por sete cidades brasileiras.

Confira datas e locais:

6 de março de 2027 - São Paulo - Espaço Unimed

20 de março de 2027 - Rio de Janeiro - Qualistage

3 de abril de 2027 - Belo Horizonte - Minascentro

10 de abril de 2027 - Recife - Teatro Guararapes

11 de abril de 2027 - Salvador - Concha Acústica

23 de abril de 2027 - Porto Alegre - Auditório Araújo Vianna

24 de abril de 2027 - Curitiba - Teatro Positivo

Setores e preços do show em Salvador:

Plateia (1º Lote) - R$ 67,50 (meia-entrada) | R$ 108,00 (entrada social) | R$ 135,00 (inteira)

Preços nas outras cidades:

São Paulo - Espaço Unimed

Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)

Setor G e H - R$ 142,50 (meia-entrada) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 285,00 (inteira)

Setor D, E e F - R$ 172,50 (meia-entrada) | R$ 276,00 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)

Setor A, B e C - R$ 192,50 (meia-entrada) | R$ 308,00 (entrada social) | R$ 385,00 (inteira)

Camarote B - R$ 232,50 (meia-entrada) | R$ 372,00 (entrada social) | R$ 465,00 (inteira)

Camarote A - R$ 242,50 (meia-entrada) | R$ 388,00 (entrada social) | R$ 485,00 (inteira)

Rio de Janeiro - Qualistage

Poltronas B - R$ 77,50 (meia-entrada) | R$ 124,00 (entrada social) | R$ 155,00 (inteira)

Setor 5 - R$ 77,50 (meia-entrada) | R$ 124,00 (entrada social) | R$ 155,00 (inteira)

Setor 4 - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)

Poltrona A - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)

Setor 3 - R$ 117,50 (meia-entrada) | R$ 188,00 (entrada social) | R$ 235,00 (inteira)

Camarote C - R$ 117,50 (meia-entrada) | R$ 188,00 (entrada social) | R$ 235,00 (inteira)

Setor 2 - R$ 137,50 (meia-entrada) | R$ 220,00 (entrada social) | R$ 275,00 (inteira)

Camarote B - R$ 137,50 (meia-entrada) | R$ 220,00 (entrada social) | R$ 275,00 (inteira)

Camarote A - R$ 157,50 (meia-entrada) | R$ 252,00 (entrada social) | R$ 315,00 (inteira)

Setor 1 - R$ 157,50 (meia-entrada) | R$ 252,00 (entrada social) | R$ 315,00 (inteira)

Setor 1 VIP - R$ 177,50 (meia-entrada) | R$ 284,00 (entrada social) | R$ 355,00 (inteira)

Setor Premium Itaú Personnalité - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 316,00 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)

Belo Horizonte - Minascentro

Setor Superior - R$ 127,50 (meia-entrada) | R$ 204,00 (entrada social) | R$ 255,00 (inteira)

Setor 2 - R$ 177,50 (meia-entrada) | R$ 284,00 (entrada social) | R$ 355,00 (inteira)

Setor 1 - R$ 227,50 (meia-entrada) | R$ 364,00 (entrada social) | R$ 455,00 (inteira)

Recife - Teatro Guararapes

Balcão - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)

Plateia Comum - R$ 142,50 (meia-entrada) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 285,00 (inteira)

Plateia Especial - R$ 182,50 (meia-entrada) | R$ 292,00 (entrada social) | R$ 365,00 (inteira)

Porto Alegre - Auditório Araújo Vianna

Plateia Lateral Em Pé - R$ 67,50 (meia-entrada) | R$ 108,00 (entrada social) | R$ 135,00 (inteira)

Plateia Alta Lateral - R$ 87,50 (meia-entrada) | R$ 140,00 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)

Plateia Alta Central - R$ 117,50 (meia-entrada) | R$ 188,00 (entrada social) | R$ 235,00 (inteira)

Plateia Baixa Lateral - R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 236,00 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)

Mesa Bistrô - R$ 157,50 (meia-entrada) | R$ 252,00 (entrada social) | R$ 315,00 (inteira)

Plateia Baixa Central - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 316,00 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)

Plateia Gold - R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 396,00 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)

Curitiba - Teatro Positivo