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7 meses de negociação: como Salvador conseguiu trazer Shakira à Bahia
Sondagem para um show desse porte na Arena Fonte Nova começa com cerca de um ano de antecedência
A negociação para o show de Shakira em Salvador, no dia 6 de janeiro de 2027, aconteceu de maneira incomum quando comparada com as demais apresentações de artistas internacionais que aconteceram na Arena Fonte Nova, como Guns N' Roses e Maroon 5.
Uma sondagem para um show desse porte começa com cerca de um ano de antecedência. “Inicialmente, é verificada a disponibilidade de datas no calendário, conciliando com os jogos de futebol da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Sul-Americana.
“As produtoras participam de bids internacionais e, após vencerem a disputa pela turnê, definem o artista”, explicou Alexandre Gonzaga, presidente do empreendimento, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE.
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Negociação para trazer Shakira durou sete meses
Gonzaga revelou que a negociação para trazer a cantora colombiana para a capital baiana durou cerca de sete meses, cinco meses a menos do que dura, normalmente, outras trativas para grandes shows internacionais na Arena.
“Reservamos a data e ajustamos a programação. Ela esfriava e esquentava, ficamos ‘Shakira vem, não vem’”, falou.
Eu não sabia nem se Shakira viria para Salvador, até que a confirmação oficial da presença dela veio há aproximadamente um mês. Alexandre Gonzaga - presidente da Arena Fonte Nova
Além de Salvador, a artista fará shows em outras cidades brasileiras, como Camboriú, Cariacica e Fortaleza, mas a capital baiana é o foco principal, afirmou Gonzaga.
“Existia um desejo dela de cantar aqui. Tem tudo a ver com o nosso público. Aqui é a terra dos ritmos. Eu já fui para um show dela e é bem dançante e contagiante. Temos grandes expectativas de que seja um dos grandes shows da Arena Fonte Nova”, projetou.
Alexandre Gonzaga disse ainda que a demora no anúncio aconteceu devido “aos prazos de fechamento do bid internacional e alinhamento do itinerário da turnê, embora a data em Salvador já estivesse reservada há meses”.
Disputa com outras capitais brasileiras
O presidente da Arena Fonte Nova declarou ainda que houve disputa pelo show de Shakira entre Salvador e várias capitais.
“Nos destacamos pela localização geográfica, malha hoteleira, aeroporto e relevância cultural durante o verão. Isso tudo contou”, completou.