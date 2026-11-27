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A negociação para o show de Shakira em Salvador, no dia 6 de janeiro de 2027, aconteceu de maneira incomum quando comparada com as demais apresentações de artistas internacionais que aconteceram na Arena Fonte Nova, como Guns N' Roses e Maroon 5.

Uma sondagem para um show desse porte começa com cerca de um ano de antecedência. “Inicialmente, é verificada a disponibilidade de datas no calendário, conciliando com os jogos de futebol da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Sul-Americana.

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“As produtoras participam de bids internacionais e, após vencerem a disputa pela turnê, definem o artista”, explicou Alexandre Gonzaga, presidente do empreendimento, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE.

Negociação para trazer Shakira durou sete meses

Gonzaga revelou que a negociação para trazer a cantora colombiana para a capital baiana durou cerca de sete meses, cinco meses a menos do que dura, normalmente, outras trativas para grandes shows internacionais na Arena.

“Reservamos a data e ajustamos a programação. Ela esfriava e esquentava, ficamos ‘Shakira vem, não vem’”, falou.

Eu não sabia nem se Shakira viria para Salvador, até que a confirmação oficial da presença dela veio há aproximadamente um mês. Alexandre Gonzaga - presidente da Arena Fonte Nova

Além de Salvador, a artista fará shows em outras cidades brasileiras, como Camboriú, Cariacica e Fortaleza, mas a capital baiana é o foco principal, afirmou Gonzaga.

“Existia um desejo dela de cantar aqui. Tem tudo a ver com o nosso público. Aqui é a terra dos ritmos. Eu já fui para um show dela e é bem dançante e contagiante. Temos grandes expectativas de que seja um dos grandes shows da Arena Fonte Nova”, projetou.

Alexandre Gonzaga disse ainda que a demora no anúncio aconteceu devido “aos prazos de fechamento do bid internacional e alinhamento do itinerário da turnê, embora a data em Salvador já estivesse reservada há meses”.

Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Disputa com outras capitais brasileiras

O presidente da Arena Fonte Nova declarou ainda que houve disputa pelo show de Shakira entre Salvador e várias capitais.

“Nos destacamos pela localização geográfica, malha hoteleira, aeroporto e relevância cultural durante o verão. Isso tudo contou”, completou.