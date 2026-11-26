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Ingressos para Shakira em Salvador são liberados; confira valores
Acessos podem ser comprados de maneira online e presencial
Os fãs de Shakira já podem comprar os ingressos para assistir ao show da ‘loba’ em Salvador, na Bahia, no dia 6 de janeiro. As vendas foram liberadas oficialmente nesta quinta-feira, 26, de maneira online, através da plataforma Fever, e no ponto físico do Shopping da Bahia.
Os valores variam entre R$ 354 e R$ 3.120, a depender do setor escolhido e das modalidades inteira ou meia-entrada. Os preços ainda incluem as taxas de reserva e serviço, mas podem ser parceladas em até 3x sem juros e de 4x a 12x com juros.
Ao todo, são 8 setores disponíveis na Arena Acelen Fonte Nova: Pit 01/02; Frontstage; Pista; Arquibancada Leste Intermediária; Arquibancada Superior; Arquibancada Leste Inferior; Arquibancada Oeste Inferior; e Lounge Premium.
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Confira os valores por setor:
Arquibancada superior leste e norte
- Inteira: R$ 590
- Meia-entrada: R$ 295
Pista
- Inteira: R$ 690
- Meia-entrada: R$ 345
Arquibancada intermediária leste
- Inteira: R$ 790
- Meia-entrada: R$ 395
Arquibancadas leste e oeste inferiores
- Inteira: R$ 890
- Meia-entrada: R$ 445
Frontstage
- Inteira: R$ 990
- Meia-entrada: R$ 495
Pit 1 e Pit 2
- Inteira: R$ 1.350
- Meia-entrada: R$ 675
Lounge Café La Musique
- Inteira: R$ 2.600
- Meia-entrada: R$ 2.050
Turnê passará por outras cidades brasileiras
Vale lembrar que o show faz parte da turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que já vendeu mais de 4 milhões de ingressos ao redor do mundo. No Brasil, ela passará por 4 estados ao longo dos meses de dezembro e janeiro.
O show mais recente de Shakira no país foi no dia 2 de maio de 2026, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, dentro do projeto “Todo Mundo no Rio”.
Confira a lista de cidades onde ela se apresentará:
- 31/12 - Balneário Camboriú SC - Av. Atlântica/Norte
- 03/01 - Cariacica ES - Estádio Kleber Andrade
- 06/01 - Salvador BA - Arena Acelen Fonte Nova
- 09/01 - Fortaleza CE - Arena Castelão