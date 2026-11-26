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Dois dos ritmos mais populares do país, o pagode e o sertanejo, vão se encontrar e protagonizar a segunda edição do Samba de Classe. Desta vez, a festa recebe o cantor Alexandre Pires, que apresenta pela primeira vez em Salvador o projeto "Pagonejo Bão", reunindo clássicos dos dois gêneros musicais em uma noite cheia de sucessos. O evento já tem dia, horário e local confirmados: 5 de dezembro, às 20h, na Arena A TARDE.

O show acontece durante a semana de celebração dos 43 anos da A TARDE FM, que está no ar desde 1º de dezembro de 1983, levando o melhor da música nacional e internacional aos ouvintes, além de informação com a credibilidade do Grupo A TARDE.

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Uma trilha de sucessos para cantar junto

Para deixar os fãs que marcarão presença no show ainda mais animados, o portal A TARDE teve acesso antecipado à sequência de músicas preparada pelo artista mineiro para embalar a noite de pagonejo.

Unindo clássicos do sertanejo aos sucessos que marcaram sua trajetória, Alexandre Pires promete uma viagem musical por diferentes épocas. O repertório inclui releituras de "Pode Chorar", de Jorge e Mateus, e medleys de "Ciumenta" e "Leilão", da dupla César Menotti e Fabiano.

Também não ficam de fora os hits já eternizados na voz do cantor, como "Depois do Prazer", "Tira Ela de Mim" e "Você Virou Saudade", que prometem colocar o público para cantar junto.

Dividida em quatro etapas, a apresentação não se limita ao pagode e ao sertanejo. O repertório passeia por outros ritmos e também reserva espaço para o pop rock, com "Menina Veneno", de Ritchie, a MPB, com "Final Feliz", de Jorge Vercillo, e "Morango do Nordeste", conhecida pelas versões que ganharam espaço nas serestas.

A música baiana também terá lugar especial no repertório, com "Fricote", de Luiz Caldas, um dos marcos do nascimento da axé music.

A festa contará com abertura do grupo Banjo Novo, projeto soteropolitano que comanda rodas itinerantes de samba raiz pela capital baiana.

Música, conforto e praticidade

Tudo isso acontece em um espaço que une música e estrutura moderna para receber o público. Com ambiente amplamente climatizado pela empresa EcoPure Climatizadores, sinalização e fácil acesso às áreas necessárias, a Arena A TARDE oferece conforto e praticidade para quem vai curtir a apresentação.

Localizada no Caminho das Árvores, na sede do jornal A TARDE, próxima aoSalvador Shopping, a casa também conta com acesso rápido ao metrô, pela estação Pernambués.

Para o Pagonejo Bão, os portões serão abertos às 18h, com a apresentação prevista para começar às 20h.

Festival A TARDE FM - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Como ganhar um ingresso para Alexandre Pires?

Em celebração aos 43 anos da A TARDE FM, os ouvintes também podem participar da festa por meio de uma promoção especial. Quem ainda não garantiu a entrada para o show de Alexandre Pires pode concorrer a um par de ingressos, além de experiências exclusivas.

Como participar?

Acesse o portal da A TARDE FM

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Curta o post oficial da promoção;

Nos comentários, marque quem vai curtir o show com você e conte por que você gosta da A TARDE FM.

O que o ganhador recebe?

Um par de ingressos para o show;

R$ 200 em consumo no bar;

Acesso ao camarim;

Foto autografada;

Carro com motorista para ida e volta;

Assinatura digital de A TARDE e acesso ao Clube A TARDE por dois meses.

A participação só é válida após o cumprimento de todas as regras. O regulamento completo está disponível no portal da A TARDE FM.

Onde comprar ingressos?

As vendas acontecem pelo site Meu Bilhete ou presencialmente no Balcão Ingressos Bahia, localizado no 1º piso do Shopping Barra. Confira valores:

Arena

Meia-entrada: R$ 100

R$ 100 Inteira: R$ 200

R$ 200 Ingresso solidário: R$ 150 + 2 kg de alimento

Front Stage

Meia-entrada: R$ 150

R$ 150 Inteira: R$ 300

R$ 300 Ingresso solidário: R$ 200 + 2 kg de alimento

Camarote

Meia-entrada: R$ 200

R$ 200 Inteira: R$ 400

R$ 400 Ingresso solidário: R$ 300 + 2 kg de alimento

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (71) 98441-8262.