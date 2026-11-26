PAGONEJO BÃO
Pagode, sertanejo e axé: Alexandre Pires promete mistura de ritmos na Arena A TARDE
Apresentação acontece durante a semana de celebração dos 43 anos da A TARDE FM
Dois dos ritmos mais populares do país, o pagode e o sertanejo, vão se encontrar e protagonizar a segunda edição do Samba de Classe. Desta vez, a festa recebe o cantor Alexandre Pires, que apresenta pela primeira vez em Salvador o projeto "Pagonejo Bão", reunindo clássicos dos dois gêneros musicais em uma noite cheia de sucessos. O evento já tem dia, horário e local confirmados: 5 de dezembro, às 20h, na Arena A TARDE.
O show acontece durante a semana de celebração dos 43 anos da A TARDE FM, que está no ar desde 1º de dezembro de 1983, levando o melhor da música nacional e internacional aos ouvintes, além de informação com a credibilidade do Grupo A TARDE.
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Uma trilha de sucessos para cantar junto
Para deixar os fãs que marcarão presença no show ainda mais animados, o portal A TARDE teve acesso antecipado à sequência de músicas preparada pelo artista mineiro para embalar a noite de pagonejo.
Unindo clássicos do sertanejo aos sucessos que marcaram sua trajetória, Alexandre Pires promete uma viagem musical por diferentes épocas. O repertório inclui releituras de "Pode Chorar", de Jorge e Mateus, e medleys de "Ciumenta" e "Leilão", da dupla César Menotti e Fabiano.
Também não ficam de fora os hits já eternizados na voz do cantor, como "Depois do Prazer", "Tira Ela de Mim" e "Você Virou Saudade", que prometem colocar o público para cantar junto.
Dividida em quatro etapas, a apresentação não se limita ao pagode e ao sertanejo. O repertório passeia por outros ritmos e também reserva espaço para o pop rock, com "Menina Veneno", de Ritchie, a MPB, com "Final Feliz", de Jorge Vercillo, e "Morango do Nordeste", conhecida pelas versões que ganharam espaço nas serestas.
A música baiana também terá lugar especial no repertório, com "Fricote", de Luiz Caldas, um dos marcos do nascimento da axé music.
A festa contará com abertura do grupo Banjo Novo, projeto soteropolitano que comanda rodas itinerantes de samba raiz pela capital baiana.
Música, conforto e praticidade
Tudo isso acontece em um espaço que une música e estrutura moderna para receber o público. Com ambiente amplamente climatizado pela empresa EcoPure Climatizadores, sinalização e fácil acesso às áreas necessárias, a Arena A TARDE oferece conforto e praticidade para quem vai curtir a apresentação.
Localizada no Caminho das Árvores, na sede do jornal A TARDE, próxima aoSalvador Shopping, a casa também conta com acesso rápido ao metrô, pela estação Pernambués.
Para o Pagonejo Bão, os portões serão abertos às 18h, com a apresentação prevista para começar às 20h.
Como ganhar um ingresso para Alexandre Pires?
Em celebração aos 43 anos da A TARDE FM, os ouvintes também podem participar da festa por meio de uma promoção especial. Quem ainda não garantiu a entrada para o show de Alexandre Pires pode concorrer a um par de ingressos, além de experiências exclusivas.
Como participar?
- Acesse o portal da A TARDE FM, na aba Promoções, e faça sua inscrição;
- Siga o perfil da A TARDE FM no Instagram (@atardefm);
- Curta o post oficial da promoção;
- Nos comentários, marque quem vai curtir o show com você e conte por que você gosta da A TARDE FM.
O que o ganhador recebe?
- Um par de ingressos para o show;
- R$ 200 em consumo no bar;
- Acesso ao camarim;
- Foto autografada;
- Carro com motorista para ida e volta;
- Assinatura digital de A TARDE e acesso ao Clube A TARDE por dois meses.
A participação só é válida após o cumprimento de todas as regras. O regulamento completo está disponível no portal da A TARDE FM.
Onde comprar ingressos?
As vendas acontecem pelo site Meu Bilhete ou presencialmente no Balcão Ingressos Bahia, localizado no 1º piso do Shopping Barra. Confira valores:
Arena
- Meia-entrada: R$ 100
- Inteira: R$ 200
- Ingresso solidário: R$ 150 + 2 kg de alimento
Front Stage
- Meia-entrada: R$ 150
- Inteira: R$ 300
- Ingresso solidário: R$ 200 + 2 kg de alimento
Camarote
- Meia-entrada: R$ 200
- Inteira: R$ 400
- Ingresso solidário: R$ 300 + 2 kg de alimento
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (71) 98441-8262.