DE VOLTA AOS PALCOS
Sandy e Junior anunciam série de shows em São Paulo
Cantores prometem o maior repertório ao vivo da carreira da dupla
Após sete anos afastados dos palcos, a dupla Sandy e Junior está de volta. Os irmãos anunciaram, nesta terça-feira (24), uma sequência de shows para matar a saudade dos fãs. Sob o mote "Nada é Por Acaso", as apresentações ficarão concentradas no Nubank Parque, na capital paulista.
O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa on-line, que contou com a presença do portal A TARDE. Ao todo, serão seis apresentações, todas realizadas em julho de 2027.
A pré-venda está marcada para ocorrer em duas datas, 1º e 2 de dezembro, às 10h (de Brasília). A venda geral começa no dia 3 de dezembro, no mesmo horário. Confira as datas dos shows:
- 1º de julho
- 3 de julho
- 9 de julho
- 11 de julho
- 23 de julho
- 25 de julho
Segundo a organização do projeto, existe a expectativa de que mais datas sejam adicionadas à residência no Nubank Parque.
Maior repertório da história da dupla
À imprensa, os cantores adiantaram que "Nada é Por Acaso" contemplará o maior repertório possível, com a possibilidade de incluir músicas que nunca foram cantadas nos palcos pela dupla.
Segundo Junior, o setlist está sendo montado pensando nos fãs, e "muitas surpresas" estão sendo planejadas e preparadas para a série.
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Os cantores voltam a se apresentar juntos após sete anos da turnê "Nossa História", que marcou a primeira reunião da dupla após 12 anos separados, desde o fim da turnê Acústico MTV, em 2007.
Na época, as 18 apresentações, realizadas em 13 cidades e três países (Brasil, Estados Unidos e Portugal), celebraram os 30 anos da primeira apresentação televisionada da dupla.