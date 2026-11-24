Siga o A TARDE no Google

Após sete anos afastados dos palcos, a dupla Sandy e Junior está de volta. Os irmãos anunciaram, nesta terça-feira (24), uma sequência de shows para matar a saudade dos fãs. Sob o mote "Nada é Por Acaso", as apresentações ficarão concentradas no Nubank Parque, na capital paulista.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa on-line, que contou com a presença do portal A TARDE. Ao todo, serão seis apresentações, todas realizadas em julho de 2027.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A pré-venda está marcada para ocorrer em duas datas, 1º e 2 de dezembro, às 10h (de Brasília). A venda geral começa no dia 3 de dezembro, no mesmo horário. Confira as datas dos shows:

1º de julho

3 de julho

9 de julho

11 de julho

23 de julho

25 de julho

Segundo a organização do projeto, existe a expectativa de que mais datas sejam adicionadas à residência no Nubank Parque.

Maior repertório da história da dupla

À imprensa, os cantores adiantaram que "Nada é Por Acaso" contemplará o maior repertório possível, com a possibilidade de incluir músicas que nunca foram cantadas nos palcos pela dupla.

Segundo Junior, o setlist está sendo montado pensando nos fãs, e "muitas surpresas" estão sendo planejadas e preparadas para a série.

Volta aos palcos

Os cantores voltam a se apresentar juntos após sete anos da turnê "Nossa História", que marcou a primeira reunião da dupla após 12 anos separados, desde o fim da turnê Acústico MTV, em 2007.

Na época, as 18 apresentações, realizadas em 13 cidades e três países (Brasil, Estados Unidos e Portugal), celebraram os 30 anos da primeira apresentação televisionada da dupla.