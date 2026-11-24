Com mais de três décadas de estrada na música baiana, a cantora Márcia Castro dá um start aos seus projetos na alta temporada que se aproxima com a Roda de Samba Reggae no verão 2027. A apresentação é no sábado, 28, na Casa Rosa. No show, grandes clássicos que se tornaram hinos.

No repertório do show, canções como Crença e Fé e Selva Branca são apostas certas no setlist. Um dia antes, na sexta-feira, 27, Márcia lança seu novo EP, UDD71.

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“O UDDD71 é um trabalho que tem muito a ver com o momento que estou vivendo, de liberdade criativa, de vontade de experimentar e, principalmente, de fazer música que seja a minha cara. É um EP de verão, com sete músicas, que nasce muito dessa minha relação com Salvador, com a música da Bahia e da experiência que venho vivendo com a Roda de Samba Reggae”, conta Márcia.

“Tem tambor, tem música pop, tem afeto, tem humor, tem muita coisa misturada, como eu gosto! É um trabalho autoral, muito solar, mas que também tem suas delicadezas. Acho que ele traduz bem essa fase em que eu tô cada vez mais à vontade para fazer a música que tenho vontade de fazer”, descreve Castro.

A Roda de Samba Reggae, projeto de Márcia Castro, nasceu na capital baiana, em 2024, há dois anos e de lá para cá, já foram mais de 20 apresentações, embalada por muita música, liberdade e interação com o público.

É nessa atmosfera e mistura do samba duro do Recôncavo Baiano com o reggae jamaicano, que a cantora se baseia e, para ela, realizar essa apresentação na Casa Rosa faz todo sentido com a proposta da roda.

“Eu acho que a Casa Rosa tem tudo a ver com esse projeto. É um espaço de cultura, de troca, de encontro, no coração do Rio Vermelho, um bairro que é tão importante para a vida cultural da cidade. A Roda tem essa coisa de estar perto das pessoas, de todo mundo cantar, dançar, participar. Não é só um show para assistir, é uma experiência para viver junto”, declara Márcia.

O Samba Reggae

O samba reggae foi fruto da criação genial de Antônio Luís Alves de Souza, o “Neguinho do Samba” (1955 - 2009 ). Foi durante os seus experimentos musicais como mestre de bateria do Ile Aiyê que tudo começou.

Nesse mesmo período, Neguinho também foi um dos fundadores do Bloco Olodum, que se tornou um movimento revolucionário ao lutar contra a discriminação e celebrar e enaltecer a cultura negra.

O ritmo ganhou proporções tão imensas que rompeu barreiras geográficas e se espalhou por vários países, dentre eles, os EUA, que fez com que em 1995 Michael Jackson gravasse a música They Don't Care About Us, no Pelourinho e com a presença do Neguinho do Samba.

O ritmo musical baiano nasceu da mescla perfeita entre o samba e o reggae, como o próprio nome sugere. Além de herdar características marcantes desses dois gêneros, o samba-reggae tem influência do funk, do soul e ritmos latinos.

Como gênero precursor de uma música contagiante, alegre, vibrante, mas que contém nas suas letras marcas de denúncia e valorização da cultura do povo negro, o samba-reggae é reverenciado, escutado e celebrado até hoje e com o seu estilo não deixa ninguém ficar parado.

Complexidade musical

Com mais de três décadas de estrada na música baiana, do samba reggae à MPB, Márcia tem uma trajetória que passa pelos palcos do Brasil, especialmente no verão soteropolitano, além de apresentações internacionais. Ao longo da carreira, já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Daniela Mercury.

Durante todo esse tempo, a cantora não define a sua arte em um gênero só e acredita que essa mistura e espontaneidade é o que constrói a sua identidade.

“Eu nunca consegui pensar minha música dentro de uma caixinha. Acho que a minha identidade vem justamente dessa mistura, que acontece de forma muito natural porque tudo faz parte de quem eu sou. Sou uma cantora baiana, cresci ouvindo muita coisa e a música da Bahia sempre foi uma referência muito forte para mim”, define.

“O samba, a MPB, o samba-reggae, a música pop brasileira, tudo isso atravessa a minha formação e a minha maneira de cantar. E acho que, com o tempo, a gente vai entendendo que ter uma identidade não significa escolher um gênero e permanecer nele. Pra mim, tem muito mais a ver com encontrar uma maneira própria de contar histórias, de interpretar, de se relacionar com o ritmo e com as palavras. Eu gosto de experimentar, gosto do encontro entre linguagens e acho que a minha música é exatamente esse lugar onde todas essas referências podem conviver”, finaliza Márcia Castro.

Márcia Castro: ‘Roda de Samba Reggae’

Quando: sábado (28)

sábado (28) Horário: 21h

21h Onde: Casa Rosa (Praça Colombo, 106, Rio Vermelho)

Casa Rosa (Praça Colombo, 106, Rio Vermelho) Ingressos: R$ 60 e R$ 30

R$ 60 e R$ 30 Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.