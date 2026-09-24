Reencontro? Sandy e Junior anunciam novidade para 2027 e agitam fãs

Sandy e Junior podem voltar a dividir um projeto em 2027. Os irmãos anunciaram nesta quinta-feira, 24, uma novidade conjunta prevista para o próximo ano, com São Paulo indicada como local. O formato, porém, ainda não foi revelado.

Em uma publicação nas redes sociais, a dupla compartilhou uma imagem com suas iniciais, o ano de 2027 e a referência à capital paulista. Na legenda, escreveram: “E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!”.

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A possibilidade de um novo encontro nos palcos rapidamente repercutiu entre os fãs, que especularam sobre uma eventual apresentação. Entre os comentários, uma internauta escreveu “Ai, meu coração”, enquanto outra afirmou “Seja o que for, eu estarei lá”. Uma terceira comentou: “Tomara que seja um show”.

Irmãos comentam reação ao anúncio

Depois da repercussão, Sandy voltou às redes sociais para comentar a reação do público. “Amando a reação! Obrigada, pessoal! Bora, Junior”, escreveu a cantora. Junior também respondeu à movimentação dos fãs nos comentários da publicação. “Surpresa! Hahahaha, por essa vocês não esperavam, né?! ”

Monica Benini, esposa de Junior, também repercutiu o anúncio. “Só isso a 'dizer', por enquanto'”, escreveu, acompanhando a mensagem com uma reação de surpresa.

Até o momento, os irmãos não informaram se o projeto envolve uma turnê, um show ou outro tipo de produção. Os detalhes devem ser divulgados em novembro, conforme anunciado pela dupla.

Última turnê aconteceu em 2019

O último projeto de Sandy e Junior juntos nos palcos aconteceu em 2019, com a turnê “Nossa História”. A reunião celebrou os 30 anos da primeira apresentação dos irmãos e passou por diferentes cidades brasileiras.

A série de shows terminou em 9 de novembro daquele ano, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, em uma apresentação que reuniu um público estimado em 100 mil pessoas. Desde o fim da turnê, os dois seguem trajetórias individuais na música.

Junior mantém carreira solo

Enquanto o possível novo projeto com Sandy não tem detalhes divulgados, Junior continua trabalhando em sua carreira solo. Nesta quinta-feira, 24, o cantor lançou 'Na Mão do Acaso', parceria com Melly e uma das faixas do EP Labirinto.

Durante o Estrelas da Casa, Junior também participou do programa como mentor dos grupos do Pop. No reality show musical, apresentou 'Paraquedas', outra música do EP, em uma performance que chamou atenção pelo uso de um capacete e de uma longa capa preta.

Como mentor, Junior acompanhou o grupo formado por Bruno Gadiol, Leonna, Paula Tavares e Yudchi, que chegou à final da competição.