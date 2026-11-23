CULTURA
Shakira em Salvador: preços dos ingressos chegam a até R$ 3,1 mil
A cantora colombiana se apresenta no dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Acelen Fonte Nova
O show de Shakira em Salvador trouxe mais uma movimentação nas redes sociais após informações sobre supostos preços dos ingressos terem sido vazados nesta segunda-feira, 23. Os valores variam entre R$ 354 a até R$ 3,1 mil.
Além dos preços, informações de mapas dos setores e pontos de venda de cada cidade onde a cantora deve apresentar a sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” também foram divulgados pelo perfil @igorogh, especialista em shows e festivais de música.
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A cantora colombiana deve se apresentar em solo soteropolitano no dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Acelen Fonte Nova.
Setores e valores dos ingressos
Os setores disponíveis para o show em Salvador são:
- Pit 01/02;
- Frontstage;
- Pista;
- Arquibancada Leste Intermediária;
- Arquibancada Superior;
- Arquibancada Leste Inferior;
- Arquibancada Oeste Inferior;
- e Lounge Premium
"Pit 1 e 2" custam R$ 1620 (inteira) e R$ 810 (meia), "Front Stage", está no valor de R$ 1,188 (inteira) e R$ 594 (meia), Pista conta com valor de R$ 828 (inteira) e R$ 414 (meia), além das arquibancadas com variações de preços e o Lounge Premium, com valor único de R$ 3,120 mil.
Confira os valores completos:
Como comprar
A venda de ingressos já foi anunciada e será liberada oficialmente na próxima quinta-feira, 26. Os fãs cadastrados na lista de espera poderão comprar a partir das 10h de maneira online, enquanto o público geral poderá comprar fisicamente às 11h e online às 12h.
O site oficial de vendas é o feverup.com e o ponto físico da capital baiana estará localizado no 3º piso do Shopping da Bahia, com horário de funcionamento das 9h às 22h, durante todos os dias.
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As compras poderão ser parceladas em até 3x sem juros e de 4x a 12x com juros.
Outros shows no Brasil
Além da apresentação em Salvador, Shakira passará por outras cidades do Brasil entre dezembro e janeiro. O show mais recente dela no país foi no dia 2 de maio de 2026, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, dentro do projeto “Todo Mundo no Rio”.
Confira a lista de cidades onde ela se apresentará:
- 31/12 - Balneário Camboriú SC - Av. Atlântica/Norte
- 03/01 - Cariacica ES - Estádio Kleber Andrade
- 06/01 - Salvador BA - Arena Acelen Fonte Nova
- 09/01 - Fortaleza CE - Arena Castelão