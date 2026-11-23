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O show de Shakira em Salvador trouxe mais uma movimentação nas redes sociais após informações sobre supostos preços dos ingressos terem sido vazados nesta segunda-feira, 23. Os valores variam entre R$ 354 a até R$ 3,1 mil.

Além dos preços, informações de mapas dos setores e pontos de venda de cada cidade onde a cantora deve apresentar a sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” também foram divulgados pelo perfil @igorogh, especialista em shows e festivais de música.

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A cantora colombiana deve se apresentar em solo soteropolitano no dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Acelen Fonte Nova.

Setores e valores dos ingressos

Os setores disponíveis para o show em Salvador são:

Pit 01/02;

Frontstage;

Pista;

Arquibancada Leste Intermediária;

Arquibancada Superior;

Arquibancada Leste Inferior;

Arquibancada Oeste Inferior;

e Lounge Premium

"Pit 1 e 2" custam R$ 1620 (inteira) e R$ 810 (meia), "Front Stage", está no valor de R$ 1,188 (inteira) e R$ 594 (meia), Pista conta com valor de R$ 828 (inteira) e R$ 414 (meia), além das arquibancadas com variações de preços e o Lounge Premium, com valor único de R$ 3,120 mil.

Confira os valores completos:

Foto: Divulgação | X

Como comprar

A venda de ingressos já foi anunciada e será liberada oficialmente na próxima quinta-feira, 26. Os fãs cadastrados na lista de espera poderão comprar a partir das 10h de maneira online, enquanto o público geral poderá comprar fisicamente às 11h e online às 12h.

O site oficial de vendas é o feverup.com e o ponto físico da capital baiana estará localizado no 3º piso do Shopping da Bahia, com horário de funcionamento das 9h às 22h, durante todos os dias.

As compras poderão ser parceladas em até 3x sem juros e de 4x a 12x com juros.

Outros shows no Brasil

Além da apresentação em Salvador, Shakira passará por outras cidades do Brasil entre dezembro e janeiro. O show mais recente dela no país foi no dia 2 de maio de 2026, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, dentro do projeto “Todo Mundo no Rio”.

Confira a lista de cidades onde ela se apresentará: