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Os ingressos para alguns setores do show de Shakira, que acontece em 6 de janeiro, em Salvador, já esgotaram. As vendas foram liberadas nesta quinta-feira, 26, de maneira online, através da plataforma Fever, e no ponto físico do Shopping da Bahia.

Os ingressos esgotados são os do 1º, 2º e 3º lotes, além das modalidades de meia-entrada para os setores Pit 01, Pit 02, Frontstage, Arquibancada Leste Intermediária, Arquibancada, Leste Inferior e Arquibancada Oeste Inferior.

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Entre os setores que ainda estão liberados para venda estão Arquibancada Superior e Lounge Premium.

Quanto custa o show de Shakira em Salvador?

Os valores do show de Shakira variam entre R$ 354 e R$ 3.120, a depender do setor escolhido e das modalidades inteira ou meia-entrada. Além disso, os preços possuem taxas de reserva e serviço.

VEJA:

Já tem vários setores esgotados do show de @Shakira em Salvador (Bahia/Brasil)!! Demais áreas disponíveis. #SSASHAKIRA https://t.co/SoleHfYJ2n — SSA CARNAVAL (@ssacarnaval) November 26, 2026

Confira os valores:

Arquibancada superior leste e norte

Inteira: R$ 590

Meia-entrada: R$ 295

Pista

Inteira: R$ 690

Meia-entrada: R$ 345

Arquibancada intermediária leste

Inteira: R$ 790

Meia-entrada: R$ 395

Arquibancadas leste e oeste inferiores

Inteira: R$ 890

Meia-entrada: R$ 445

Frontstage

Inteira: R$ 990

Meia-entrada: R$ 495

Pit 1 e Pit 2

Inteira: R$ 1.350

Meia-entrada: R$ 675

Lounge Café La Musique