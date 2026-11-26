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Ingressos para Shakira em Salvador esgotam em setores; veja detalhes
Vendas foram liberadas nesta quinta-feira, 26
Os ingressos para alguns setores do show de Shakira, que acontece em 6 de janeiro, em Salvador, já esgotaram. As vendas foram liberadas nesta quinta-feira, 26, de maneira online, através da plataforma Fever, e no ponto físico do Shopping da Bahia.
Os ingressos esgotados são os do 1º, 2º e 3º lotes, além das modalidades de meia-entrada para os setores Pit 01, Pit 02, Frontstage, Arquibancada Leste Intermediária, Arquibancada, Leste Inferior e Arquibancada Oeste Inferior.
Entre os setores que ainda estão liberados para venda estão Arquibancada Superior e Lounge Premium.
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Quanto custa o show de Shakira em Salvador?
Os valores do show de Shakira variam entre R$ 354 e R$ 3.120, a depender do setor escolhido e das modalidades inteira ou meia-entrada. Além disso, os preços possuem taxas de reserva e serviço.
VEJA:
Já tem vários setores esgotados do show de @Shakira em Salvador (Bahia/Brasil)!! Demais áreas disponíveis. #SSASHAKIRA https://t.co/SoleHfYJ2n— SSA CARNAVAL (@ssacarnaval) November 26, 2026
Confira os valores:
Arquibancada superior leste e norte
- Inteira: R$ 590
- Meia-entrada: R$ 295
Pista
- Inteira: R$ 690
- Meia-entrada: R$ 345
Arquibancada intermediária leste
- Inteira: R$ 790
- Meia-entrada: R$ 395
Arquibancadas leste e oeste inferiores
- Inteira: R$ 890
- Meia-entrada: R$ 445
Frontstage
- Inteira: R$ 990
- Meia-entrada: R$ 495
Pit 1 e Pit 2
- Inteira: R$ 1.350
- Meia-entrada: R$ 675
Lounge Café La Musique
- Inteira: R$ 2.600
- Meia-entrada: R$ 2.050