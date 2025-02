Defensor de Oruam, Poze já cancelou show em Salvador por ameaça de facção

MC Poze assumiu ter sido traficante - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cancelamento da apresentação do trapper Oruam no Carnaval de Salvador repercurtiu nas redes sociais nesta quarta-feira, 22, e o funkeiro MC Poze, seu amigo, o defendeu nas redes sociais após reclamações sobre notícias publicadas na imprensa baiana. Apesar de não ter confirmação oficial, o show de Oruam foi cancelado também por possíveis implicações relacionadas a facções criminosas. Poze passou pela mesma situação e foi proibido de se apresentar na capital baiana.

Em 2021, MC Poze, então em forte início de carreira, iria se apresentar no 'Baile do Embrasa', em outubro de 2021. O show estava marcado no Alto do Andú, na região da Avenida Paralela, em Salvador. No entanto, o evento foi probido pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Leia Também:

>> Oruam no Carnaval: cantor é filho de traficante e já brigou com Piovani

>> Alvo da polícia, esposa de Poze é suspeita de movimentar R$ 10 milhões

Na época, a SSP-BA apontou uma possível rixa entre a organizações criminosas e Poze, que postou vídeo em que aparece armado. Desde então, Poze, que sofreu ameaças de integrantes do BDM (Bonde do Maluco) não se apresentou na capital baiana.

“Embora a competência para autorizar shows seja da Prefeitura, cabe, no entanto, ao estado garantir a segurança e prevenir para que delitos não ocorram. Nosso principal objetivo é preservar vidas", afirmou o então secretário Ricardo Mandarino.

Poze já confirmou à polícia que foi traficante entre os anos de 2015 e 2016, na comunidade onde nasceu no Rio de Janeiro e as imagens em que ele aparece ostentando fuzil e granadas é dessa época. Ele foi preso em 2019 no Mato Grosso do Sul por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas durante um show que, segundo a Polícia Militar, foi organizado por uma organização criminosa.

Oruam teve show cancelado no Carnaval de Salvador | Foto: Divulgação

Já Oruam é filho do traficante Marcinho VP, um dos principais líderes da facção Comando Vermelho (CV). Na capital baiana, a presença dele gerou o medo de que isso incentivasse conflitos entre grupos rivais em meio à festa.

Após a repercussão do cancelamento da sua apresentação, Oruam criticou a "mídia" baiana nas redes sociais por mencionar que ele é "filho de traficante".

"Eu já vi comentários que dizem: 'prendem o Oruam que ele é filho de traficante'. Olha, seu idiota, sua mula, eu não escolho o pai que tenho, não. E mesmo se eu pudesse escolher eu iria esclher o Marcinho, porque ele é exemplo de pai para mim, independente dos erros dele. Ele é um pai e vou honrar meu pai para sempre", desabafou.