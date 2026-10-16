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HOMENAGEM

Família de Netinho anuncia missa de sétimo dia aberta ao público em Salvador

Fãs e amigos poderão prestar as últimas homenagens ao cantor

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
A missa de sétimo dia do cantor será aberta ao público
A missa de sétimo dia do cantor será aberta ao público - Foto: Divulgação

Familiares, amigos e fãs do cantor Netinho poderão prestar uma última homenagem ao artista nesta segunda-feira, 19, durante a missa de sétimo dia, marcada para as 12h, na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. A celebração será aberta ao público e ocorre após a morte do cantor, aos 60 anos, na última terça-feira, 13, em decorrência de complicações de um câncer.

O convite foi publicado nas redes sociais oficiais do cantor nesta sexta-feira, 16. Na mensagem, a família de Ernesto de Souza Andrade Júnior, nome de batismo de Netinho, convocou fãs, amigos e pessoas que acompanharam a carreira do artista para participar da homenagem.

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“Neste momento de fé, saudade e gratidão, a família de nosso querido Ernesto de Souza Andrade Júnior, Netinho, convida amigos, fãs e todos que o amavam para a celebração da sua Missa de Sétimo Dia”, diz a nota.

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A publicação também destaca a importância da homenagem e a lembrança deixada pelo cantor. “Será um momento de oração, de união e de agradecimento a Deus pelo privilégio de termos compartilhado a vida com alguém tão especial. Netinho, seu legado é eterno, sua alegria permanece viva e seu amor continuará entre nós”, acrescenta o comunicado.

O velório e a cremação foram realizados em cerimônias reservadas a familiares e amigos próximos, no último dia 14, conforme um pedido feito pelo artista. Após a despedida, a equipe do cantor também compartilhou uma declaração feita por ele durante o tratamento:

“Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”, declarou Netinho.

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