Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ADIADO

Fantasmão adia show gratuito em Salvador e revela motivo

Comunicado foi feito por meio das redes sociais da banda

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/09/2025 - 15:52 h
Show celebra os 20 anos da banda
Show celebra os 20 anos da banda -

Após o anúncio do show gratuito em comemoração aos 20 anos da icônica banda Fantasmão, que voltaria aos palcos após 15 anos de pausa, uma mudança inesperada foi comunicada neste sábado,20.

De acordo com a nota oficial, a alteração de data e local se deve à grande procura do público, que superou todas as expectativas, exigindo medidas para garantir segurança e conforto aos fãs.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gilberto Gil presta homenagem dois meses após morte de Preta Gil
Anitta faz revelação sobre namoro com empresário e amadurecimento
Fafá de Belém detona cantoras que sexualizam o corpo: “Errado"

“A procura foi tão grande que ultrapassou todas as expectativas 🙏🔥. Para garantir segurança e conforto, junto com a Prefeitura de Salvador, estamos preparando uma nova data e um novo espaço à altura desse momento histórico”, destacou o comunicado.

O evento, inicialmente marcado para este domingo,21, na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, será remarcado.

A nova data e local ainda não foram divulgados, mas a banda assegurou que as informações serão anunciadas em breve: “Em breve, divulgaremos todas as informações. Agradecemos de coração pelo apoio e carinho de vocês!”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por FANTASMÃO (@bandafantasmao)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

edcity Fantasmão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Show celebra os 20 anos da banda
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Show celebra os 20 anos da banda
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Show celebra os 20 anos da banda
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Show celebra os 20 anos da banda
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x