Fantasmão adia show gratuito em Salvador e revela motivo

Show celebra os 20 anos da banda - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Após o anúncio do show gratuito em comemoração aos 20 anos da icônica banda Fantasmão, que voltaria aos palcos após 15 anos de pausa, uma mudança inesperada foi comunicada neste sábado,20.

De acordo com a nota oficial, a alteração de data e local se deve à grande procura do público, que superou todas as expectativas, exigindo medidas para garantir segurança e conforto aos fãs.

“A procura foi tão grande que ultrapassou todas as expectativas 🙏🔥. Para garantir segurança e conforto, junto com a Prefeitura de Salvador, estamos preparando uma nova data e um novo espaço à altura desse momento histórico”, destacou o comunicado.

O evento, inicialmente marcado para este domingo,21, na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, será remarcado.

A nova data e local ainda não foram divulgados, mas a banda assegurou que as informações serão anunciadas em breve: “Em breve, divulgaremos todas as informações. Agradecemos de coração pelo apoio e carinho de vocês!”.