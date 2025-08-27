Filho de Preta Gil faz anúncio importante após morte da cantora

Francisco e Preta juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Francisco Gil usou suas redes sociais para fazer um anúncio importante nesta terça-feira, 26, cerca de um mês após a morte de Preta Gil, sua mãe. O cantor afirmou que retomará seus shows em carreira solo e anunciou as datas disponíveis.

“Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longa. A primeira data já esgotou e abrimos uma extra. Voz e violão pela primeira vez em Porto Alegre. Estou feliz com isso”, escreveu ele.

O artista ainda aproveitou para revelar as datas da turnê dos Gilson, grupo dele com os familiares, que rodará a Europa, passando por cidades como Berlim, Paris e Madrid. “Vai ser importante e especial para mim essa turnê. Algumas data já estão esgotadas”, afirmou o famoso.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.