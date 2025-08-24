Nattan paga R$ 1 mil para fã trair namorada e casal termina; vídeo

Show aconteceu em Festa do Folclore, Em Mato Grosso do Sul - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um show do cantor sertanejo, Nattan terminou em polêmica, após o artista oferecer R$ 1 mil para um homem trair a namorada, durante a Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS).

O detalhe: a traída estava na plateia, gravando a cena, enquanto o rapaz beija outra mulher, no vídeo que circula nas redes sociais.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Término

Antes do beijo, a jovem ainda tenta impedir a situação, pedindo para que ele não aceitasse a proposta. O namorado, por sua vez, tenta negociar, dizendo: “Vou dividir com você”. Mesmo com o apelo dela, ele insiste e realiza o beijo.

Em seguida, na gravação, a esposa anuncia o fim do relacionamento em voz alta: “Acabou”.

O rapaz tentou se desculpar ainda no palco, dizendo: “Você deixou”. No entanto, as desculpas não foram suficientes.

Pronunciamentos

Mulher traída

Nas redes sociais, a jovem confirmou o término:

“Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”.

Ela também disse para as pessoas não atacarem o ex-namorado nas redes sociais.“Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

Namorado

Já o homem que traiu a namorada no show de Nattan se pronunicou e pediu perdão em suas redes sociais. Ele disse estar "extremamente arrependido" e que cometeu "o impensável".

"Eu podia ter feito diferente. O dinheiro eu fiz questão de deixar com ela. Fica aí o exemplo claro do que não deve fazer por emoção. A Júlia é uma pessoa incrível que merece o mundo".

Polêmica de Show de Nattan

A dinâmica frequente nos shows do cantor sertanejo, Nattan, tem sido muito criticada por parte do público nas redes sociais. "Qual é a desse cara? Todo show faz alguma coisa nojenta", disse um.

"Ele depois que começou [a namorar] com a Rafa Kalimann ficou um grande sem noção", emendou outro internauta.

"Que belo exemplo de futuro papai" disse outra, já que Rafa está grávida de uma menina dele. "E ainda vai ser pai uma coisa dessas, se´ra que ele vaiensinar isso a filha?", indagou outra. Procurando, Nattan não se pronunciou.

Confira o vídeo do momento no show:

EITA! Nattan oferece R$1 mil para fã trair a namorada e show termina na separação do casal. pic.twitter.com/fp40h4YlMd — QG do POP (@QGdoPOP) August 23, 2025

Confira o pronunciamento da traída:

Júlia, namorada traída por R$ 1 MIL em show de Nattan se pronuncia:



“Estou bem. Eu e ele não estamos mais juntos, estamos seguindo caminhos diferentes e essa foi a melhor decisão a ser tomada.” pic.twitter.com/fvw21vKwmC — QG do POP (@QGdoPOP) August 23, 2025

Confira pronunciamento de namorado: