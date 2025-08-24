Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Nattan paga R$ 1 mil para fã trair namorada e casal termina; vídeo

Esposa assitiu e gravou o momento da traição

Azure Araujo

Por Azure Araujo

24/08/2025 - 19:07 h | Atualizada em 24/08/2025 - 19:45
Show aconteceu em Festa do Folclore, Em Mato Grosso do Sul
Show aconteceu em Festa do Folclore, Em Mato Grosso do Sul -

Um show do cantor sertanejo, Nattan terminou em polêmica, após o artista oferecer R$ 1 mil para um homem trair a namorada, durante a Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS).

O detalhe: a traída estava na plateia, gravando a cena, enquanto o rapaz beija outra mulher, no vídeo que circula nas redes sociais.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Término

Antes do beijo, a jovem ainda tenta impedir a situação, pedindo para que ele não aceitasse a proposta. O namorado, por sua vez, tenta negociar, dizendo: “Vou dividir com você”. Mesmo com o apelo dela, ele insiste e realiza o beijo.

Em seguida, na gravação, a esposa anuncia o fim do relacionamento em voz alta: “Acabou”.

Leia Também:

Virginia Fonseca confirma ida à comemoração de Vini Jr: "Fui direto"
Férias na Bahia! Isabeli Fontana posa de biquíni rosa ao lado do filho
Susana Vieira comemora 83 anos e rouba a cena com clique de biquíni

O rapaz tentou se desculpar ainda no palco, dizendo: “Você deixou”. No entanto, as desculpas não foram suficientes.

Pronunciamentos

Mulher traída

Nas redes sociais, a jovem confirmou o término:

“Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”.

Ela também disse para as pessoas não atacarem o ex-namorado nas redes sociais.“Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

Namorado

Já o homem que traiu a namorada no show de Nattan se pronunicou e pediu perdão em suas redes sociais. Ele disse estar "extremamente arrependido" e que cometeu "o impensável".

"Eu podia ter feito diferente. O dinheiro eu fiz questão de deixar com ela. Fica aí o exemplo claro do que não deve fazer por emoção. A Júlia é uma pessoa incrível que merece o mundo".

Polêmica de Show de Nattan

A dinâmica frequente nos shows do cantor sertanejo, Nattan, tem sido muito criticada por parte do público nas redes sociais. "Qual é a desse cara? Todo show faz alguma coisa nojenta", disse um.

"Ele depois que começou [a namorar] com a Rafa Kalimann ficou um grande sem noção", emendou outro internauta.

"Que belo exemplo de futuro papai" disse outra, já que Rafa está grávida de uma menina dele. "E ainda vai ser pai uma coisa dessas, se´ra que ele vaiensinar isso a filha?", indagou outra. Procurando, Nattan não se pronunciou.

Confira o vídeo do momento no show:

Confira o pronunciamento da traída:

Confira pronunciamento de namorado:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Festa do Folclore Nattan show traição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Show aconteceu em Festa do Folclore, Em Mato Grosso do Sul
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Show aconteceu em Festa do Folclore, Em Mato Grosso do Sul
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Show aconteceu em Festa do Folclore, Em Mato Grosso do Sul
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Show aconteceu em Festa do Folclore, Em Mato Grosso do Sul
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x