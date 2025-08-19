MUDANÇA
Fora do Parque de Exposições: Festival de Verão tem local definido; veja atrações
Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Léo Santana e outros nomes estão confirmados na grade
Por Luiz Almeida e Franciely Gomes
O Festival de Verão de Salvador em 2026 não acontecerá no Parque de Exposições. A organização do evento anunciou, nesta terça-feira, 19, que ele acontecerá no Wet'n Wild, na avenida Paralela.
Durante o lançamento do show, a empresa responsável pelo festival de música declarou que o espaço passará a ser chamado de Arena FV, durante o período dele.
Ivete Sangalo, Rachel Reis, Léo Santana e Carlinhos Brown foram os primeiros nomes confirmados na grade do FV 2026 (confira atrações abaixo).
A festa retornou ao Parque de Exposições, seu local de origem, em 2023, após ser realizada há alguns anos na Arena Fonte Nova.
A última edição do evento registrada no estádio foi em 2020, pouco antes da pandemia causada pela Covid-19.
Atrações confirmadas
A próxima edição do Festival de Verão acontecerá no dia 24 e 25 de janeiro de 2026.
Entre os nomes confirmados estão Ney Matogrosso, Caetano Veloso e Carlinhos Brown. Outro show garantido terá a união de Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jotapê.
Veja os shows por dia:
24 de janeiro (sábado)
- Rachel Reis com participação de Márcio Victor
- Ney Matogrosso
- “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
- Caetano Veloso
- Ivete Sangalo
- Carlinhos Brown
25 de janeiro (domingo)
- Teto convida WIU
- Luísa Sonza
- Léo Santana
- Wesley Safadão com Elba Ramalho
- Péricles
- Belo
