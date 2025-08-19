Fora do Parque de Exposições: Festival de Verão tem local definido; veja atrações

Evento terá novidades em 2026 - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

O Festival de Verão de Salvador em 2026 não acontecerá no Parque de Exposições. A organização do evento anunciou, nesta terça-feira, 19, que ele acontecerá no Wet'n Wild, na avenida Paralela.

Durante o lançamento do show, a empresa responsável pelo festival de música declarou que o espaço passará a ser chamado de Arena FV, durante o período dele.

Ivete Sangalo, Rachel Reis, Léo Santana e Carlinhos Brown foram os primeiros nomes confirmados na grade do FV 2026 (confira atrações abaixo).

A festa retornou ao Parque de Exposições, seu local de origem, em 2023, após ser realizada há alguns anos na Arena Fonte Nova.

A última edição do evento registrada no estádio foi em 2020, pouco antes da pandemia causada pela Covid-19.

Atrações confirmadas

A próxima edição do Festival de Verão acontecerá no dia 24 e 25 de janeiro de 2026.

Brown, Rachel Reis, Ivete e Léo Santana estão entre as atrações | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Entre os nomes confirmados estão Ney Matogrosso, Caetano Veloso e Carlinhos Brown. Outro show garantido terá a união de Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jotapê.

Veja os shows por dia:

24 de janeiro (sábado)

Rachel Reis com participação de Márcio Victor

Ney Matogrosso

“Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

Caetano Veloso

Ivete Sangalo

Carlinhos Brown

25 de janeiro (domingo)