MUDANÇA

Fora do Parque de Exposições: Festival de Verão tem local definido; veja atrações

Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Léo Santana e outros nomes estão confirmados na grade

Por Luiz Almeida e Franciely Gomes

19/08/2025 - 19:37 h | Atualizada em 19/08/2025 - 20:05
Evento terá novidades em 2026

O Festival de Verão de Salvador em 2026 não acontecerá no Parque de Exposições. A organização do evento anunciou, nesta terça-feira, 19, que ele acontecerá no Wet'n Wild, na avenida Paralela.

Durante o lançamento do show, a empresa responsável pelo festival de música declarou que o espaço passará a ser chamado de Arena FV, durante o período dele.

Ivete Sangalo, Rachel Reis, Léo Santana e Carlinhos Brown foram os primeiros nomes confirmados na grade do FV 2026 (confira atrações abaixo).

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage
Margareth Menezes enaltece a Arena A TARDE: “Está de parabéns”
Com baianos na lista, Spotify apresenta melhores músicas de 2025

A festa retornou ao Parque de Exposições, seu local de origem, em 2023, após ser realizada há alguns anos na Arena Fonte Nova.

A última edição do evento registrada no estádio foi em 2020, pouco antes da pandemia causada pela Covid-19.

Atrações confirmadas

A próxima edição do Festival de Verão acontecerá no dia 24 e 25 de janeiro de 2026.

Brown, Rachel Reis, Ivete e Léo Santana estão entre as atrações | Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Entre os nomes confirmados estão Ney Matogrosso, Caetano Veloso e Carlinhos Brown. Outro show garantido terá a união de Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jotapê.

Veja os shows por dia:

24 de janeiro (sábado)

  • Rachel Reis com participação de Márcio Victor
  • Ney Matogrosso
  • “Dominguinho” – João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
  • Caetano Veloso
  • Ivete Sangalo
  • Carlinhos Brown

25 de janeiro (domingo)

  • Teto convida WIU
  • Luísa Sonza
  • Léo Santana
  • Wesley Safadão com Elba Ramalho
  • Péricles
  • Belo

x