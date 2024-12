Guitarrista Fábio Maka lança EP com show em Salvador

Os ingressos antecipados estão à venda através da internet - Foto: Ana Prado | Divulgação

O guitarrista e professor de música Fábio Maka promoverá neste domingo, 8, a partir das 17h, na Green House Music, bairro do Rio Vermelho, em Salvador, o show de lançamento de seu novo EP, intitulado ‘Alive Again’.

Leia também:

>> Pagod'art 25 Anos: Flavinho reúne a 'nata do pagodão' em DVD

>> "Nosso trabalho é referência para novos talentos", diz Pepeu Gomes

>> Maria Bethânia e Caetano Veloso lançam novo projeto após turnê

Acompanhado de uma banda formada por figurinhas carimbadas do Rock n’ Roll soteropolitano, Maka apresentará no repertório canções do novo EP, músicas já lançadas ao longo de sua carreira e covers de clássicos do Hard Rock.

A festa será completada com shows da banda Lo Han, levando seu mix de Hard Rock autoral e clássicos do estilo para não deixar o público parado; e com a Metal Master, que presta tributo a uma das maiores bandas do metal mundial: Metallica.

Os ingressos antecipados estão à venda através da internet, no valor de R$ 50. No dia do evento, a entrada ficará por R$ 70.