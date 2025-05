Mãe de Beyoncé, Tina Knowles revela diagnóstico de câncer de mama

Beyoncé e a mãe Tina Knowles - Foto: Reprodução | Instagram

A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, revelou ter sido diagnosticada com câncer de mama. Em uma entrevista à revista People, ela disse que descobriu um tumor em estágio 1 na mama esquerda em julho de 2024. O diagnóstico veio após ela ter negligenciado um exame de mamografia previamente agendado.

Knowles afirmou que o diagnóstico veio quando ela estava terminando de escrever o livro Matriarch, que conta a história de vida dela.

“Eu refleti bastante para ver se compartilharia essa jornada [no livro] porque sou muito reservada. Mas decidi compartilhar porque acho que são muitas lições para outras mulheres“, disse a mãe de Beyoncé.

Apesar da perda de exame, Tina afirmou que teve o diagnóstico da doença em estágio inicial por causa dele. “Se eu não tivesse feito meu teste cedo, realmente não sei o que poderia ter acontecido comigo. […] Então, não podemos brincar com isso.”

Segundo a matriarca, Beyoncé recebeu bem a notícia do câncer e “se manteve positiva”. A outra filha, Solange, por sua vez, teve uma postura no sentido de “vamos cuidar disso”. “Minhas meninas se tornaram meu time”, disse Knowles no livro.

Atualmente, após a publicação da obra, a mãe de Beyoncé revelou que está “livre do câncer e incrivelmente abençoada por Deus” ter permitido que ela encontrasse a doença cedo.