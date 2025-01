Manno Góes manda recado a Claudia Leitte: "Que sirva como lição"

Manno Góes falou sobre polêmica envolvendo Claudia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Manno Góes abriu o jogo sobre a recente polêmica envolvendo Claudia Leitte. O cantor e compositor baiano, que é um dos nomes mais influentes da música baiana, ressaltou que espera que "lucidez" para que a atitude da artista "não seja transformada em um comportamento padrão".

>>> Daniela Mercury e Margareth defendem religiões de matriz africana

A revelação do músico foi feita para o Portal A TARDE, durante o Pôr do Som, no último dia 1º. "Acho que é uma música dela, em que ela faz uma alteração de letra em que ela tem o direito de fazer isso, se ela acha pertinente. A música baiana é tão extensa, mas ela tem as suas gentilezas, as nossas heranças da música negra, da contribuição do candomblé, especialmente", opinou.

Manno Góes abordou a troca que Claudia Leitte faz há alguns anos - mas viralizou no mês passado - na música 'Caranguejo'. Na letra do hit de Axé, a cantora muda "Iemanjá" para "Yeshuá", que quer dizer "salvar" em hebraico e tem outras variações: Yeshuah, com H no final, que significa "salvação", e Yehoshua, que vem a ser "Deus salva".

>>> Fim do Carnaval? Claudia Leitte reflete sobre futuro do axé music

Em vídeos que viralizaram, a cantora aparece cantando “Eu canto meu Rei Yeshua” ao invés de “Saudando a rainha Iemanjá”, como já fez em outros shows.

Em função da decisão, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) disse que iria instaurar um inquérito para apurar um possível ato de racismo religioso cometido pela artista.

>>> Claudia Leitte sobre críticas e acusação de racismo: “Assunto sério"

Góes também comentou à reportagem sobre a situação: "As discussões identitárias são muito importantes sempre. É preciso a gente ter cuidado pra gente não desviar o que é importante e dar o tamanho necessário àquilo que não é".

"É uma mudança de letra que eu acho que a maioria de nós [representantes do Axé Music] não faríamos, mas que eu acho que não cabe muito a mim julgar, ainda mais com o julgamento tão forte da questão do racismo. Acho que é mais uma intolerância religiosa do que racismo" Manno Góes

Apesar de preferir não polemizar sobre o tema, Manno Góes ressaltou que a decisão dela é "no mínimo desconfortável, pois se cria uma discussão, uma polêmica, em um ano em que estamos comemorando 40 anos de Axé". "Em um ano em que temos tanto que lutar, que nos unir, vemos uma polêmica que mais afasta do que une", falou.

Claudia Leitte tem sido criticada por atitude | Foto: Divulgação

"Eu só lamento que ainda esteja tendo essa discussão. A gente já virou de ano, já pediu proteção a Iemanjá, a Yeshuá, a quem quer que seja, às entidades que nos abençoe, e, enfim, eu só desejo que a gente tenha lucidez para não transformar isso em um comportamento padrão, em uma característica. Que não seja nocivo e que sirva como lição e um aprendizado para todos", encerrou.

Manno Góes fala dos 40 anos do Axé Music

O artista também falou da importância do gênero musical, que está completando 40 anos, e o colocou como "marco para o nosso estado, para o nosso espírito soterropolitano e baiano".

"O Axé Music transformou a nossa cidade em um centro de produção cultural, musical muito importante, não só por meio dos artistas, mas por meio do desenvolvimento tecnológico dos estúdios", garantiu.

Ele ainda lembrou de Wesley Rangel e falou de artistas e bandas atuais, como Rachel Reis e BaianaSystem, que mantém viva a música baiana. "A dinâmica de música mudou. Mas tudo que a gente vê hoje da Bahia bebe dessa fonte que veio lá de trás, BaianaSystem e Rachel Reis... tudo vem lá de trás, da sua origem. Essa fonte se perpetua E continua dentro do Axé".

"Existem várias nuances e detalhes que é necessário ter um novo olhar, os catálogos das bandas baianas estão se organizando agora. Foi um segmento que demorou para ser organizado, dentro dessa nova sistemática de ouvir música por meio de streaming", completou, fazendo referência às novas formas de produzir música.